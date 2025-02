El influencer Santiago Maratea anunció que se incorporará como futbolista a Colegiales, club que milita en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

El joven de 32 años, que saltó a la fama por sus colectas solidarias e incluso encabeza una para el Hospital Víctor J. Vilela de Rosario, aclaró que no formará parte del plantel profesional, sino que inicialmente entrenará con el plantel de reserva.

A priori, es un caso diferente al de Spreen , el streamer que en noviembre de 2024 jugó un puñado de minutos en la Primera de Riestra , algo que fue cuestionado por todo el mundo del fútbol.

Santiago Maratea se suma a la Reserva de Colegiales.



"Hola para todos, ¿cómo andan? Soy Santi Maratea. Antes que nada le quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad y mandarles un saludo a todos los hinchas, que ojalá también me den la bienvenida", dijo Maratea en el video que se compartió en su Instagram y en la cuenta del club.

"A partir de mañana voy a empezar a entrenar con Reserva. Estoy muy contento con este proyecto que apuntamos a que tenga la seriedad que tiene el club", siguió el influencer, que dejó entrever que sí tiene la ilusión en jugar en la primera de Colegiales: "La idea no es que me metan de la nada en primera ni mucho menos, es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad".