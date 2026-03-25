Este miércoles se dio a conocer la condena para Santiago Martínez, tras el intento de femicidio a Emily Ceco. La Justicia condenó a Martínez, el exparticipante de Love is blind Argentina (Netflix), a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio contra su expareja, Emily Ceco. Apenas se conoció el fallo, la joven se mostró muy conmovida por la decisión: “Por fin voy a tener paz”, afirmó.

Hace un año y un mes, Emily Ceco denunció por violencia de género a su marido Santiago Martínez, a quien conoció dentro del reality. El juicio se llevó a cabo en Morón y su abogado, Roberto Castillo, pidió 16 años de prisión para Martínez por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”.

Para este miércoles 25 de marzo estaba prevista la resolución. Unas horas antes, Ceco compartió en sus historias de Instagram una imagen del interior de la Basílica de Luján y escribió: “Es hoy, virgencita”. La justicia finalmente condenó a Martínez a 15 años de prisión.

“Siento que se terminó. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz. Me va a costar mucho, pero voy a tener paz. Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina y Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Es bastante reparadora la sentencia. Tengo 15 años de paz. No sé qué va a suceder cuando salga, pero espero que la justicia también me acompañe“, sostuvo Ceco en diálogo con Puro Show (eltrece) tras escuchar la sentencia.

Emily remarcó que está contenida psicológicamente y que cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Pero también reconoció que siente mucho temor por lo que pueda suceder en el futuro: “Si él intentó matarme cuando le di todo de mí, después de estar 15 años en prisión, más enojado, no sé qué puede llegar a hacer conmigo y con la familia que tenga”.

"Emily Ceco":

Porque Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio pic.twitter.com/Rau3a3bkiO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 25, 2026

En cuanto a lo que sucedió en la sala, contó que cuando vio a Martínez personalmente, le empezó a “temblar todo el cuerpo y tenía muchísimo miedo”. En su declaración, él le pidió disculpas tanto a ella como a su familia y le dijo que la amaba. En cuanto a la familia de él, aseguró que recibió agresiones de su parte a través de las redes y que escuchó risas de la madre durante su declaración: “Quiero irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

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Ceco y Martínez se conocieron en la versión argentina del reality Love is Blind, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi. Ambos se inscribieron para encontrar el amor. Ella ingresó con 24 años. Se presentó como hincha de Boca Juniors y aseguró que deseaba hacer carrera en los medios como actriz y periodista. Él lo hizo con 29 años. Fanático de River Plate, dijo que trabajaba como empresario y que le encantaba viajar.

En su primer encuentro a ciegas, él la enamoró cuando le dijo que soñó con ella, escena que se viralizó en las redes. Tuvieron una primera cita, y en tres semanas se casaron. No obstante, ya antes de la denuncia, hubo varias actitudes de él que llamaron la atención. Los usuarios destacaron los malos tratos que tenía con ella y los berrinches que casi lo llevan a abandonar el reality.

En febrero de 2025, Ceco denunció a su marido por violencia de género. Detalló los abusos verbales y físicos a los que fue sometida. “Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía, por favor, que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar”, relató en El ejército de la mañana (Bondi Live). Tras dos días de encierro, se escapó de su casa, hizo la denuncia y, además de la perimetral, le dieron un botón antipánico. El abogado Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, se hizo cargo de su defensa.

“Mi versión es la única real”, aseguró Ceco en La mañana con Moria (eltrece) la semana pasada. “La relación fue violenta desde el principio de parte de él. Sufrí muchas veces violencia de género hasta el 8 de febrero de 2025 que intentó matarme”, expresó y reflejó la gravedad de las lesiones que sufrió a partir de los golpes de su exmarido: “Yo me tengo que maquillar muchísimo todos los días porque me rompió los vasos capilares de los ojos. Me quedaron como unas ojeras marcadas muy profundas. Me hizo muchísimos tratamientos y mi dermatóloga me dijo que es irreversible“.