Un lamentable hecho de violencia volvió a empañar el desarrollo del fútbol local. El sábado, en el marco de la 12ª fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Santafesina, el clásico de Santo Tomé entre Floresta y Don Salvador fue suspendido luego de que un jugador de Floresta agrediera físicamente al árbitro del partido de reserva, Leandro Zarza.

La agresión

Todo ocurrió cerca de las 13.50 en la cancha de Floresta, ubicada en Azcuénaga y Balcarce. Según relató el propio Zarza a El Litoral, cuando se jugaban 17 minutos del primer tiempo de la reserva, expulsó a un jugador por agredir al arquero rival. En medio de protestas y gritos de varios futbolistas del mismo equipo, otro jugador lo insultó reiteradamente y recibió la tarjeta roja.

Al darse vuelta para continuar con el partido, Zarza fue sorprendido con un golpe desde atrás que lo hizo caer violentamente al piso. "Sentí un dolor fuerte en la espalda y en la rodilla, lo primero que pensé fue levantarme lo más rápido posible, porque estaba completamente indefenso", expresó el árbitro, quien además contó que este tipo de situaciones "lamentablemente, ocurren cada fin de semana".

Atención médica y denuncia

Zarza fue trasladado al Samco de Santo Tomé, donde fue atendido por los golpes. Luego, radicó la denuncia en la Comisaría 12ª. La calificación legal provisoria es "lesiones leves dolosas". Según consta en el parte policial, el agresor fue identificado gracias a la credencial que retuvo el árbitro para elaborar el informe oficial a la Liga.

Además de la denuncia penal, Zarza informó que este lunes hará lo propio en la ART y en la propia Liga Santafesina. "Yo vivo de esto, es mi único trabajo. Por más que duela, voy a seguir. Pero no podemos naturalizar la violencia", remarcó.

"No es la primera vez, pero no me voy a rendir"

Leandro Zarza no es nuevo en el mundo del arbitraje. Con más de dos décadas de experiencia en canchas del fútbol amateur santafesino, el golpe que recibió este sábado no fue el primero, pero —según sus propias palabras— sí uno de los más dolorosos, no sólo por el impacto físico, sino por lo que representa.

"El chico que me pega tiene 21 años, y lo primero que pensé cuando estaba en el piso fue que esto ya lo viví. Lamentablemente, cada fin de semana se repiten estos episodios. Es como si la cancha fuera un lugar para descargar frustraciones personales. Hay un problema de educación y respeto que va más allá del fútbol", reflexionó Zarza, en diálogo con El Litoral.

Visiblemente dolido, no sólo en su cuerpo —donde sufrió golpes en la espalda, brazo y rodilla—, el árbitro asegura que seguirá dirigiendo. "Esto me hace más fuerte. Es mi trabajo, lo único que tengo. Pero no podemos seguir naturalizando estas situaciones. Nos insultan, nos empujan, nos pegan… y después nadie se hace cargo", dijo.

Para Zarza, el problema no se resuelve solo con sanciones deportivas. "Muchas veces, los jugadores vienen cargados desde la casa. Hay pibes que no tienen contención, ni límites. Y nosotros, que estamos ahí para aplicar el reglamento, terminamos siendo el blanco de toda esa bronca. Nadie piensa que atrás de un silbato hay una persona", agregó.

Zarza dirigió igual al día siguiente, con dolores, pero con el compromiso de no fallarles a los chicos. "Hay pocos árbitros. Y si cada uno que sufre una agresión se baja, ¿quién dirige? ¿Quién cuida este deporte?", se preguntó con resignación, pero también con convicción.

Otro escándalo: gresca en el fútbol femenino sub 16

El episodio con Zarza no fue el único hecho de violencia reciente. El fin de semana anterior, en la cancha auxiliar de Colón de Santa Fe, se suspendió un encuentro de la categoría sub 16 femenina entre Juventud Unida de Candioti y Nacional.

En pleno partido, una discusión entre dos jugadoras escaló rápidamente a una pelea física. Ambas comenzaron a tomarse del cabello y a golpearse, y al intento de separarlas se sumaron jugadoras, cuerpos técnicos y hasta algunos padres que invadieron el campo por falta de controles. El caos obligó a llamar al 911, y el encuentro fue suspendido.

El Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina citó a ambas instituciones y también a Colón, responsable de la sede, para que expliquen lo sucedido y por qué no se cumplió con el protocolo de seguridad. Se esperan duras sanciones.

Números y antecedentes

Hechos recientes

Sábado 21/06/2025: Clásico entre Floresta y Don Salvador suspendido. Árbitro agredido por un jugador.

Fin de semana anterior: Partido de fútbol femenino sub 16 (Juventud Unida de Candioti vs. Nacional) suspendido por pelea generalizada entre jugadoras, cuerpos técnicos y padres.

Datos clave

En los últimos 12 meses, la Liga Santafesina ha registrado al menos 11 suspensiones por hechos de violencia en cancha.

8 de cada 10 árbitros han sufrido algún tipo de agresión verbal o física en el último año, según relevamientos internos de árbitros locales.

La mayoría de los casos involucran divisiones juveniles o partidos de ascenso.