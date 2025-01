Los hijos de Shakira, Sasha y Milan Piqué Mebarak, están brillando con sus talentos y proyectos, mientras cuentan con el apoyo incondicional de su madre. Milan, de 11 años, y Sasha, de 9, han incursionado en la música con la canción "It’s All for You", donde Milan tocó la batería y Sasha demostró su talento vocal. Ambos participaron en la creación del álbum "Let it Beat", colaborando con jóvenes artistas y mostrando un prometedor futuro en la industria musical.

Por su parte, Sasha debutó como emprendedor en diciembre de 2024, lanzando su propia línea de joyería y ropa masculina, "Bad Boyz", durante una feria navideña en Miami.

El evento, que celebró a jóvenes emprendedores latinos, fue un éxito, con el stand de Sasha convirtiéndose en uno de los favoritos del público. Shakira estuvo presente, interactuando con los asistentes, promoviendo las creaciones de su hijo y resaltando su profesionalismo y creatividad.

El apoyo de Shakira a sus hijos también se refleja en sus enseñanzas de vida. Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2024, la artista reveló que Milan y Sasha aprendieron el valor del dinero ahorrando las ganancias obtenidas por su colaboración en la canción "Acróstico". Además, Shakira ha acompañado a Milan en sus actuaciones como baterista, consolidándose como su mayor fanática y guía.

A pesar de su agitada agenda como estrella internacional, Shakira ha priorizado siempre a sus hijos, fomentando en ellos valores como la independencia, la creatividad y el trabajo duro. Desde sus primeros años, Sasha y Milan han demostrado ser un reflejo de su madre, no solo en talento, sino también en su determinación por destacar en todo lo que se proponen.