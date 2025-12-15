Una denuncia por violencia de género derivó, horas más tarde, en un operativo policial de alto impacto en la localidad de Sauce Viejo. El episodio terminó con la aprehensión de un hombre —personal del Servicio Penitenciario— y el secuestro de un arma de fuego con municiones y estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Canadá al 1000, donde intervino personal de la Comisaría del Distrito 19, con conocimiento del Ministerio Público de la Acusación.

Agresión y fuga

Todo comenzó durante la mañana del sábado cuando un llamado al 911 alertó sobre un hecho de violencia de género. Al arribar al domicilio señalado, los efectivos se entrevistaron con la víctima, una mujer de 34 años, quien relató haber sido agredida físicamente por su expareja.

La mujer presentaba lesiones aunque pidió no ser trasladada. Foto: archivo El Litoral

Según manifestó, el hombre ya no se encontraba en la vivienda al momento de la llegada policial. La mujer presentaba lesiones, aunque decidió no ser examinada ni trasladada a sede policial o a Medicina Legal, dejando constancia de su decisión ante los uniformados.

Puede interesarte

Regreso y sorpresa

Horas después, cerca de las 10 de la mañana, un nuevo llamado desde el mismo domicilio volvió a movilizar a las fuerzas de seguridad. Esta vez, al arribar al lugar, el personal del Comando Radioeléctrico observó al acusado saliendo de la vivienda con objetos en sus manos y dirigiéndose hacia un automóvil.

En ese trayecto, un elemento llamó de inmediato la atención de los efectivos: al hombre se le cayó un cargador con municiones en plena vía pública, lo que motivó una requisa urgente.

Los elementos secuestrados al penitenciario. Foto: Gentileza

Durante la inspección del vehículo, la policía secuestró una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, con cargador y municiones. Algunos de los proyectiles tenían su punta calada (prohibidos). Además, dentro de un bolso hallado en el interior del auto, se encontraron envoltorios con cocaína y marihuana.

Ante esta situación, se dio intervención al área de Microtráfico, cuyos reactivos arrojaron resultado positivo para sustancias estupefacientes. También se informó de inmediato al 0800 habilitado para este tipo de procedimientos.

Puede interesarte

Aprehensión y causa en curso

El hombre fue aprehendido en el lugar. Se trata de P. B., de 34 años, quien se desempeña como personal penitenciario. La causa quedó en manos de la fiscal interviniente, la doctora Aimi, con la asistencia del defensor oficial.

Mientras tanto, el personal policial permaneció a la espera de nuevas directivas judiciales, en el marco de una investigación que combina delitos vinculados a violencia de género, tenencia de arma de fuego y estupefacientes.