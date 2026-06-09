A poco más de una semana del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, Lionel Scaloni brindó una extensa conferencia de prensa en la que repasó la actualidad del plantel argentino. El entrenador dejó en claro que la principal preocupación pasa por recuperar a todos los futbolistas al ciento por ciento, aunque también confirmó que Lionel Messi tendrá minutos ante Islandia en el último amistoso.

"En principio va a tener minutos", aseguró el DT al referirse al capitán argentino. Sin embargo, aclaró que primero dialogará con el rosarino y evaluará junto al cuerpo técnico cuánto tiempo podrá estar en cancha. La intención es evitar cualquier riesgo físico de cara al estreno mundialista.

"No queremos arriesgarlo", remarcó Scaloni, quien reconoció que Messi continúa evolucionando favorablemente de la molestia que arrastra en uno de sus tobillos.

El entrenador también se mostró optimista respecto a la recuperación de otros jugadores que llegaron con inconvenientes físicos. En ese sentido, explicó que Julián Álvarez continúa mejorando, mientras que Leandro Paredes avanza favorablemente de su lesión muscular y podría reintegrarse a los entrenamientos grupales en los próximos días.

Pensando en el compromiso ante Islandia, Scaloni adelantó que realizará modificaciones y que el objetivo principal será distribuir cargas y minutos entre todos los convocados. "Vamos a cambiar porque necesitamos repartir los minutos. Lo importante es terminar bien el partido y empezar a preparar Argelia", explicó.

Uno de los temas que también ocupó parte de la conferencia fue la ausencia de Leonardo Balerdi. El técnico admitió que todavía no tiene definida la variante para reemplazar al defensor, aunque adelantó que la decisión se tomará una vez finalizado el amistoso. "Tenemos una idea, pero vamos a esperar cómo terminan todos los compañeros. Del miércoles no pasa la decisión", señaló.

Scaloni además habló sobre las diferentes alternativas tácticas que maneja para el Mundial y descartó que la ausencia de algún mediocampista obligue necesariamente a buscar reemplazos externos. Según explicó, futbolistas como Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Rodrigo De Paul permiten distintas configuraciones sin modificar la esencia futbolística del equipo.

Otro punto importante estuvo relacionado con la recuperación de Emiliano Martínez. El entrenador confirmó que el próximo viernes será una jornada clave para evaluar la evolución de la lesión en uno de sus dedos. "Si se formó el callo será una buena señal para poder exigirlo más en los últimos días antes del debut", comentó.

Salió al cruce de los rumores sobre Messi

Durante la conferencia, Scaloni también aprovechó para aclarar una información que circuló en medios internacionales respecto a su relación con Messi. El entrenador desmintió que consulte con el capitán cuestiones vinculadas a la formación del equipo y manifestó su molestia por la interpretación que se hizo de sus declaraciones.

"Nunca tomé una decisión del equipo con él. Siempre respeté su lugar y él respetó el mío", enfatizó. En ese sentido, agregó: "Tergiversaron una frase que le dije a un medio argentino. Está claro que no fue uno de ustedes (los medios argentinos), pero eso generó que le pregunten al entrenador de Portugal si hacía lo mismo con Ronaldo".

Y sentenció: "Lo quiero aclarar porque ni siquiera es de mal gusto lo que escribieron y no me gustó", sinceramente. Es un medio que no es argentino y me jodió. Espero que haya sido una confusión y que si lo pueden sacar ese artículo me harían un gran favor y sobre todo a Leo".

A pesar de ello, volvió a destacar la importancia de Messi dentro del grupo. "Es el de siempre. Todo lo que transmite dentro de un vestuario y en una cancha es increíble. Todo el mundo espera verlo jugar y yo también quiero que juegue", afirmó.

Más allá de los nombres propios, Scaloni reconoció que hoy su mayor preocupación pasa por evitar nuevas lesiones antes del estreno mundialista. "Lo que me preocupa es el partido de mañana. Queremos que todos terminen bien. Si eso ocurre, vamos a llegar de buena manera al debut", aseguró.

La buena convivencia, clave

Finalmente, el seleccionador valoró el ambiente que se vive dentro de la concentración argentina y destacó la convivencia entre los futbolistas. Según explicó, la unión del grupo es una de las grandes fortalezas del equipo y consideró fundamental que los jugadores compartan tiempo juntos en la antesala de una competencia tan exigente como la Copa del Mundo.

Con el amistoso ante Islandia en el horizonte inmediato y el debut frente a Argelia cada vez más cerca, la Selección Argentina atraviesa sus últimos días de preparación con una premisa clara: recuperar soldados, administrar esfuerzos y llegar en plenitud al gran objetivo del año.