El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes 24 cuando un socavón se abrió de manera repentina un estacionamiento en Porto Alegre y se tragó a tres autos que estaban en la calle Almirante Tamandaré, en el barrio Floresta. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según empleados de un establecimiento ubicado frente al lugar, primero escucharon un fuerte ruido y luego observaron que los vehículos habían quedado dentro del enorme agujero. Un árbol que se encontraba en la zona también cayó como consecuencia del derrumbe.

El incidente fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, que captaron el momento en que la superficie cedió y los tres vehículos terminaron dentro del agujero.

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De acuerdo con los primeros informes, no había personas dentro de los autos cuando ocurrió el derrumbe, por lo que no hubo heridos.

Tras el episodio, equipos de Defensa Civil y Bomberos se trasladaron hasta el lugar para analizar las condiciones de la zona y determinar si existe riesgo de que el socavón continúe creciendo. Por el momento, se desconoce qué provocó el derrumbe de la acera.

TRÊS CARROS CAEM EM BURACO APÓS CALÇADA CEDER EM PORTO ALEGRE



Três carros caíram em um buraco aberto na calçada da Rua Almirante Tamandaré, no bairro Floresta, na Zona Norte de Porto Alegre, nesta segunda-feira (24). O incidente ocorreu por volta das 9h20, depois que a estrutura… pic.twitter.com/90YQ8M4bCF — Portal Tela (@PortalTela) August 24, 2026

El Departamento Municipal de Aguas y Alcantarillado de Porto Alegre (Dmae) informó que comenzó a trabajar en la reconstrucción de una galería de drenaje ubicada debajo de la calle Almirante Tamandaré.

Según explicó el organismo, se trata de una estructura de hormigón que se utiliza para canalizar un tramo de un arroyo y que se encuentra aproximadamente a 2,4 metros de profundidad.

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La emergencia se activó después de que cediera la acera construida sobre la tubería. Una vez retirados los tres vehículos y los escombros, los equipos especializados realizarán una evaluación interna de la galería para determinar el alcance de los daños y establecer qué trabajos serán necesarios para reconstruirla.

El operativo es complejo debido a que implica ingresar a un espacio confinado, por lo que el acceso a la estructura será realizado por personal especializado y bajo los protocolos de seguridad correspondientes.