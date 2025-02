Nacho Castañares y Coti Romero se conocieron en la casa de Gran Hermano en octubre de 2022, y aunque el subcampeón de la casa inició un romance con La Tora, en mayo del año pasado blanqueó su relación con la “cuchillera”.

Sin embargo, este lunes en LAM, Juli Argenta contó que ambos decidieron cortar el romance, a menos de un año de haber iniciado este camino, y consiguió la palabra de la joven, que no quiso salir en cámara directamente.

“Una relación que empezó con mucha prensa. Estuvieron hace poco en Bondi con los chicos”, recordó De Brito, mientras Fefe Bongiorno señaló que la relación “estaba bien” y que incluso “estuvieron a Disney hace muy poquito y se dieron un anillo de promesa”.

“Y la realidad es que justo Coti ayer nos avisó por el grupo que se quedaba más días en Corrientes por el viaje”, recordó Bongiorno. Pepe Ochoa contó que le preguntó a Coti si se había separado, y que la ex Gran Hermano le contestó que se “estaban tomando un tiempo”.

“Me pone ‘nos tomamos un tiempo, después vamos a ver, no es nada grave. No estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes, por eso nos tomamos este tiempo’”, relató Ochoa, que contó que Castañares directamente no le respondió.

Nacho Castañares y Coti Romero de Gran Hermano (Foto: captura América-Instagram/cotyrommero)

“‘Perdón, no sé si va a ser definitivo la verdad, pero creemos que esto es lo que hoy nos trae más tranquilidad’”, agregó Ochoa, leyendo el mensaje. “Le ofrecí salir en LAM, pero me pidió disculpas (…) porque dice que está llorando descontroladamente todo el día, que está muy mal”, señaló Argenta.

“‘Es un tiempo que decidí yo en la pareja porque siento que tiene que seguir solucionando cosas’”, leyó la panelista, que contó que la joven continúa con su temas de salud mental, algo en lo que no colabora su exposición en las redes sociales y su decisión de venir a vivir sola a Buenos Aires.