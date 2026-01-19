El adolescente había desaparecido mientras se bañaba en un brazo del río junto a otros jóvenes. Policías, Prefectura, Buzos Tácticos, pescadores y familiares de los chicos participaron del rastrillaje.

Un adolescente de 16 años fue hallado sin vida en la noche del domingo en aguas del río Coronda, luego de un intenso operativo de búsqueda que se había iniciado durante la tarde. El trágico episodio ocurrió frente a calle Moreno, en la zona de islas ubicada al sureste de la ciudad homónima y es investigado como presunto ahogamiento.

La víctima fue identificada como Gerónimo K., oriundo de Coronda. El caso quedó en manos del fiscal Dr. Lipowi, mientras que las actuaciones estuvieron a cargo de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XV, con la intervención de Prefectura Naval Argentina y buzos tácticos.

Pedido de auxilio desde la otra orilla

Todo comenzó alrededor de las 17 del domingo, cuando el Comando Radioeléctrico de Coronda alertó a la policía sobre un posible ahogamiento en el río, frente a calle Moreno. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un guardavidas, quien relató que desde la margen opuesta un grupo de personas pedía auxilio de manera desesperada.

Ante esa situación, el bañero decidió cruzar el río en un kayak particular para intentar brindar asistencia, aunque el adolescente ya no era visible en la superficie del agua.

La reconstrucción del hecho

Con la llegada de Prefectura Naval Argentina, se procedió al traslado de cuatro menores de edad a la sede de la fuerza naval. Se trató de dos adolescentes varones, de 14 y 15 años y otras tantas mujeres, de 16 y 15 años.

Según el testimonio brindado por una de las jovencitas, el grupo había cruzado el río en una piragua particular. Al descender en un brazo del río para bañarse, en un momento Gerónimo desapareció de la superficie, sin que lograran volver a verlo.

La embarcación y los remos fueron secuestrados como parte de las actuaciones.

Un operativo conjunto

Tras dar aviso a la superioridad departamental, se solicitó la colaboración de la Dirección de Operaciones Policiales, que comisionó buzos tácticos para profundizar la búsqueda. El operativo se extendió durante horas y tuvo su epicentro en la margen este de la Costanera, a la altura del Club Regatas de Coronda.

En el rastrillaje participaron policías, Prefectura, buzos especializados, además de embarcaciones particulares, baqueanos de la zona, familiares y amigos de los adolescentes.

Hallazgo y desenlace fatal

Ya entrada la noche, poco antes de las 22, un pescador que se encontraba en la zona realizó el hallazgo más temido: el cuerpo del menor había quedado atrapado en sus redes de pesca. De inmediato dio aviso a las autoridades.

El cuerpo fue entregado a la policía para la realización de las actuaciones sumarias, poniendo fin a una búsqueda marcada por la angustia y la conmoción en la comunidad corondina.