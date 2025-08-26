La selección argentina se medirá ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas el próximo jueves 4 de septiembre a las 20.30.

Será el último partido en condición de local por ese torneo antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para el que el equipo de Lionel Scaloni está clasificado hace rato.

Si bien todos los partidos son importantes el encuentro contra la vino tinto tiene un matiz especial: puede ser el ultimo partido de Messi con la selección en Argentina.

Algunos de los datos que dan fuerza a esta teoría es la edad del rosarino y el calendario de la selección después del mundial del año que viene. Vale la pena recordar que el combinado nacional no disputara partidos en las eliminatorias del mundial de 2030. Esto debido a que el estado de River será una de las sedes del torneo.

Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció cómo será la venta de entradas y los precios de las distintas ubicaciones en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde tendrá lugar el encuentro entre argentinos y venezolanos.

Será a través de la plataforma Deportick. Habrá una preventa exclusiva para clientes de American Express este martes 26 de agosto a partir de las 17. Un día más tarde, el miércoles 27 de agosto desde las 17, se habilitará la venta general al público.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Venezuela