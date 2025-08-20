Todas las noches, los participantes de La Voz Argentina 2025 se suben al escenario a interpretar canciones que les propusieron sus coaches. En el primer Knockout del martes, se enfrentaron Ezequiel Montagnino con “La Bomba”, de Ricky Martin, y Rocío González, con “Azúcar amargo”, de Fey.

Al terminar de escuchar sus performances, Zoe Gotusso confesó que no conocía los temas y Luck Ra comentó que a él le pasó lo mismo con la canción de Fey. Rápidamente, empezó a sonar el tema “Solo se vive una vez” de Azúcar Moreno y todos fueron a bailar al escenario.

En un momento, Nico Occhiato frenó todo y Soledad pidió “La gota fría” de Carlos Vives. Entonces, el conductor comentó: "Se armó el boliche en La Voz Argentina". Al empezar a sonar, todos volvieron a bailar y hasta hicieron un trencito en el escenario.

En los Knockout de la noche, Rocío se enfrentó en un duelo contra Ezequiel Montagnino , interpretando "Azúcar Amargo" de Fey. A pesar de su entrega y talento, la joven no logró pasar a la siguiente ronda.

Durante las devoluciones, Lali Espósito destacó el desempeño de Rocío: "A mí me gustó mucho lo que hizo. Me hubiera encantado que los estribillos, al menos el primero, los cantaras tal como son. Una boludez que me habría gustado, pero me encantó lo que hiciste. Estuvieron muy bien los dos".

Ezequiel Montagnino vs. Rocío González del Team Soledad empezaron la batalla con hits noventeros y terminó con todo el jurado bailando 💃🕺 ¿Cuál será la decisión? 🫢



Por su parte, Los Miranda también reconocieron el esfuerzo de ambos: "Los dos estuvieron muy bien. Tal vez sí tenemos un centrito a la Sole, pero nos gustó un poquito más Rocío".

Finalmente, Soledad Pastorutti se inclinó por Ezequiel y explicó su decisión: "Esto es realmente un problema porque los dos lo hicieron muy parejo. Hubo cuestiones vocales que Rocío debe pulir, y detalles de afinación y tempo que mejorar. A Ezequiel lo elegí porque quiero volver a verlo, valoré mucho su interpretación".

A pesar de no avanzar, Rocío González pidió en sus redes sociales que hagan "ruido" para que vuelva con El Regreso, que ahora suma no solo a los de las audiciones a ciegas que no quedaron, sino a los eliminados de los Knockouts. El Regreso saldrá por Luzu TV.

