Un hombre murió y un joven resultó herido este sábado tras ser atropellados en a la altura del puesto de control del peaje de Parque Avellaneda, sobre la Autopista Perito Moreno, mano hacia provincia. El conductor que provocó el hecho se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Según la información preliminar, todo ocurrió cuando el conductor de una camioneta sufrió un desperfecto mecánico y descendió del vehículo para intentar repararlo. En ese momento, un auto lo embistió y escapó del lugar tras el impacto.

La víctima fatal tenía 41 años. Cuando arribó la ambulancia, los médicos constataron que se encontraba en paro cardiorrespiratorio y finalmente confirmaron su muerte en el lugar.

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“Cuando llegamos tratamos de reanimar al señor que sufrió la peor parte, el peor impacto, pero no hubo forma de salvarlo. Lamentablemente perdió la vida”, señaló Alberto Crescenti a TN.

Además, un joven de 19 años sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Piñero para recibir atención médica.

Las víctimas formaban parte de una familia de Magdalena que viajaba rumbo a un festival de doma en Campo de Mayo.

En la zona trabaja personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación. En el lugar se instaló un gazebo mientras continúan las tareas de los investigadores y la intensa búsqueda del conductor prófugo.