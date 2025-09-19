Aunque siempre fue muy celosa de su vida privada, Karina Jelinek blanqueó su romance en 2023 con la modelo Florencia Parise durante un cumpleaños de Belén Francese. Desde que hicieron pública su relación, la pareja protagonizó varias peleas y reconciliaciones, muchas de ellas impulsadas por los celos. El punto más alto llegó con el compromiso, pero la felicidad duró poco. Luego de comprometerse, Jelinek se peleó con su novia a los pocos días en un episodio muy público. Hoy, la modelo confirmó de manera contundente su separación definitiva a través de Instagram.

El conflicto estalló en junio de este año, cuando Karina sorprendió al compartir en sus historias de Instagram un mensaje que encendió todas las alarmas. “Jamás habrá casamiento. Es la persona más tóxica que conocí”, expresaba el posteo. Si bien en ese momento dio marcha atrás y se reconciliaron, la pelea esta vez fue más profunda e irreversible. La prueba más clara fue la afirmación que Jelinek hizo en su propia cuenta de Instagram, : "Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera".

Karina Jelinek comfirmó su separación de Flor Parise.

La ruptura llega después de seis años de noviazgo y en medio de los preparativos de su boda, que iba a realizarse a fin de año en una playa de Tulum, México. La noticia de su compromiso había sido revelada al aire por Majo Martino en “Sálvese quién pueda”, quien incluso contó que presenció la propuesta de matrimonio. “Se van a casar y van a hacer un festejo en la playa, pero esto no va a ser en Argentina. Por eso viajaron a México”, había comentado sobre la celebración que planeaban para junio de 2025.

Esta no es la primera relación mediática de Karina Jelinek. La modelo ya estuvo casada con Leo Fariña, en un vínculo tan escandaloso como público, que terminó con él en prisión por lavado de dinero. Por su parte, Flor Parise también tiene un pasado matrimonial: estuvo casada con el empresario Gabriel Liñares, "Lechuga", con quien tuvo a su hijo Benicio. Un final que, dadas las idas y vueltas, pocos se sorprenden, pero que deja cancelado el sueño de la boda en la playa.