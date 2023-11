Un nuevo escándalo impactó en el ambiente de los medios de comunicación este jueves. El mismo está protagonizado por Marcelo Tinelli, quien le hizo un juicio por una suma millonaria a Jonatan Viale y al canal donde trabaja, LN+.

Según trascendió, la demanda es por daños y perjuicios y surge del editorial que realizó el conductor de Más realidad el pasado 2 de octubre, donde deslizó que el mítico conductor estaba vinculado con el ex intendente Martín Insaurralde y lo acusó por corrupción.

La acusación que realizó Viale sin exhibir ninguna prueba se dieron en el marco del infame Marbellagate, protagonizado por el ex Jefe de Gabinete porteño y la modelo Sofía Clerici. En aquella oportunidad, el periodista sostuvo que Tinelli había sido clave a la hora de "foguear" mediáticamente Insaurralde.

"¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde? Repito, no es Insaurralde. Es un sistema corrupto. No nos hagamos los pelotudos. Si barremos barremos, barremos, todo como dice Milei", exclamó Viale, y luego agregó:

Es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, políticos corruptos, que viven del juego clandestino, de La Salada y del narcotráfico. Basta, la pobreza es funcional al kirchnerismo por estos hijos de puta.

Es de este modo que, en representación de Tinelli, el abogado Osvaldo Pereyra presentó en el Juzgado Civil Número 72 la demanda contra Viale y le solicitó mediante un oficio a la empresa que lo contrató para LN+ que reserve el tape con dichos contra el conductor del Bailando, por los cuales se siente agraviado.

Por su parte, el periodista no se presentó en la mediación tras asegurar que no había sido notificado. Ante esto, la causa fue elevada directamente a juicio. Según indicó en su portal la periodista Laura Ubfal, en caso de que la Justicia falle a favor del empresario de medios el dinero recaudado será donado al Hospital Garrahan. Aunque no trascendió la cantidad precisa que reclamó Tinelli, se estima que supera los 5 millones de dólares. Por otro lado, tal y como señaló Carlos Monti en Entrometidos, es la primera vez que Tinelli toma acciones legales contra un periodista, pese a que su nombre es moneda corriente en los medios.