La aplicación móvil del Banco Galicia y su plataforma para empresas, Office Banking, sufrieron una caída masiva este jueves, generando una ola de quejas y frustración entre sus clientes. Durante horas, los usuarios reportaron la imposibilidad de acceder a sus cuentas, con mensajes como "qué desastre" o "prendan la app loco" inundando las redes sociales.

El banco reconoció oficialmente la existencia de un "inconveniente general" y aseguró que su equipo técnico ya está trabajando para resolverlo "lo antes posible". Según supo Noticias Argentinas, la entidad está respondiendo activamente a los reclamos en la red social X, pidiendo disculpas por las molestias y ofreciendo un método alternativo para poder seguir operando.

Cómo operar mientras la app está caída

A pesar de que la aplicación no funciona para realizar transferencias o pagos, el banco informó que la versión web de Online Banking SÍ se encuentra operativa.

Para acceder, los clientes deben ingresar a través de un navegador desde una computadora o desde el celular al sitio galicia.ar.

Para las operaciones que requieren un código de seguridad, el banco explicó que los usuarios deben abrir la aplicación caída únicamente para consultar el número del Token Galicia y luego ingresar ese código en la página web para validar la transacción.