Desde hace algunos años, todos los 26 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Suegra. La fecha tiene como fin honrar a esas madres que cumplen un rol importante en las familias. Según la tradición,las nueras y los yernos deben agasajan a su suegra con un regaloa modo de agradecimiento.

La jornada busca mejorar su imagen y enaltecer la importancia de su rol en las relaciones familiares.

Origen del día de la suegra

El origen de esta celebración en Argentina es algo incierto, se cree que se debe a la apropiación de una tradición extranjera.Según la historia, Eugene "Gene" Howe, periodista y editor de un periódico local de Texas, decidió seguir el modelo de celebración del Día de la Madre, instaurado en los Estados Unidos en 1908, y propuso el Día de la Suegra.

Recién en la década del 70 la Sociedad Estadounidense de Floristas puso una fecha precisa (último domingo de octubre) y presionó para que se estableciera como Día Nacional en Estados Unidos. Esa tradición desembarcó en2018 en Argentina a través de las redes sociales. Desde entonces no ha dejado de celebrarse. En Instagram y Twitter, el día suele celebrarse con chistes y memes alusivos.

Cómo hacer que mi suegra me acepte

Uno de los problemas más comunes cuando se tiene pareja es la relación con las suegra y es que no siempre es fácil tener un buen trato con la madre de la persona que amas. Para ellas somos personas extrañas que entramos en la vida de sus hijos y de una manera u otra hay que hacer méritos para conseguir su aceptación y confianza. Si sientes que no caes bien a tu suegra y no sabes muy bien qué hacer sigue leyendo porque en unComo.com te explicamos cómo hacer que tu suegra te acepte.

Pasos a seguir:

1-Un buen consejo para manejar la relación con tu suegra es practicar la empatía. Debes aprender a ponerte en la piel de ella para comprender también su posición y así no dejarte llevar por el enfado o la cólera.

Si tu suegra es un poco hostil o severa contigo es porque siente que has invadido su espacio, siente que estás ocupando un lugar que le pertenece y no te conoce demasiado. Digamos que eres una amenaza emocional y puede que le arrebates el trono.

2- Es una situación complicada para ambas personas ya que compartís el afecto de una persona y ella siente que por ser la madre de quien amas tiene más derecho que tú a quererle. Hay que comprender que es una reacción natural de amor de madre, algo egoísta y posesiva pero hasta cierto punto normal. Por esa razón, ella estará predispuesta a juzgarte y estar siempre a la defensiva y estará esperando cualquier error o accidente para criticarte.

3 - Si deseas ganarte a tu suegra y que te acepte finalmente debes procurar no estar en pie de guerra. Si estás predispuesto/a a la pelea será muy fácil estar constantemente enfadado/a con ella, porque tu suegra ya está de antemano a la defensiva.

Debes convencerla para que perciba que no pretendes ocupar el corazón de su hijo/a y que solo persigues su felicidad, por eso es importante lidiar con todos los comentarios que te lance a modo de indirecta con toda la paciencia del mundo.

4-Un consejo que podemos darte es que no involucres a tu pareja en este tema a no ser que sea necesario o la mala relación se haya vuelto insoportable de verdad. Es mejor que tu pareja no se ponga de por medio porque al fin y al cabo es su madre y si en algún momento pierdes los nervios y la atacas puede que salgas perdiendo aunque tengas la razón.

5- Hay varias formas de ignorarla entre ellas puedes cambiar de tema. Si tu suegra te dice que eres descuidado/a tu puedes lanzar otro tema de conversación hablando de algún cotilleo superficial, también puedes hablar de verdaderos descuidos de otras personas a modo de anécdota. Otra manera de ignorar este tipo de comentarios es mediante la risa, así aliviarás tensiones como si eso no tuviera que ver contigo. No debe ser una risa provocadora, sino relajada y sin malas intenciones.

6-Una manera de ganarte a tu suegra es con halagos, no nos referimos a que seas pelota sino siendo sincera y con buenos fundamentos. Si estás en su casa porque os ha invitado a comer halaga su comida, su sabor y su gracia al hacerla, también puedes decirle algún comentario sobre la decoración de la casa y su buen gusto.

Es muy recomendable conocer sus gustos personales para hablar sobre ellos y compartir algo juntos. Procura además ser lo más encantador posible, haz que se sienta a gusto cuando estéis juntos, sé agradable y cordial. Si la recibes en tu casa ofrece algo que le guste o ten algún detalle teniendo en cuenta sus gustos, con todo esto no queremos decir que te vuelvas sumiso y muy permisivo porque puede que se sienta con derecho a tomar el control de la relación y empiece a darte órdenes.

7- Si empieza a coger confianza y te da indicaciones sobre cómo hacer cualquier cosa, respira y después prepara tu respuesta. Puedes cambiar de tema o bien decirle que gracias por el consejo y que quizá lo haga de otra forma la próxima vez. Y es clave que no le respondas mal ni pierdas la paciencia, con el tiempo y una buena actitud conseguirás que tu suegra se vuelva tu aliada, te respete y te acepta como eres.

Puede interesarte

Que tipos de suegras existen

Amadas y odiadas, las suegras representan una pata importante en todas las familias. Es por ello que en internet se creó una jocosa clasificación de las suegras.

Suegra madura: comparte en familia sin entrometerse y sabe cuáles son sus límites.

Suegra detective: averigua todo lo que acontece en el matrimonio.

Suegra sin rival: se cree la número uno en todo lo que hace.

Suegra chef: pretende enseñar a cocinar en nuestra cocina.

Suegra absorbente o madre pulpo: aquella que en ocasiones genera problemas matrimoniales.