La espera llegó a su fin. Susana Giménez, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, confirmó hace unas semanas su regreso a la pantalla chica, poniendo fin a meses de rumores.

Desde Telefe, se informó que la diva está preparando un programa semanal con números musicales y con el regreso de Marcelo Iripino para el debut.

De esta forma, Susana estará al aire a partir de septiembre y finalizará su trabajo en noviembre o diciembre. Según pudo confirmar PrimiciasYa con personas del canal, la animadora estará debutando el domingo 15 de septiembre a las 22hs.

“Quiero hacer mi programa y nada más”, afirmó Su, en diálogo con Socios del Espectáculo, descartando por completo la posibilidad de volver a hacer teatro con un regreso de “Piel de Judas”, que realizó con gran éxito tanto en Argentina como en Uruguay.

“Está definido, teatro no más, te agota, llega un momento que ya hiciste todo”, sentenció Susana Giménez al regresar de Estados Unidos, donde viajó para apoyar a la Selección Argentina.

Por otro lado, este portal pudo saber que Susana desea entregar un premio millonario en el clásico concurso telefónico y quiere tener a Lionel Messi junto a su familia en el living.

Susana Giménez recordó el gesto que tuvo Lionel Messi la primera vez que se encontraron. Fue durante la previa al encuentro entre Argentina y Perú por la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La conductora habló con la transmisión de Telefe durante la previa al partido y contó cómo fue la primera vez que conoció en persona al futbolista.

“Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos en el fondo, y parece que él estaba con sus amigos, estaba Coppola también, en otra mesa”, recordó la animadora.

“No sé quién viene, si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. Dije ‘¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no Messi conmigo!”, continuó.

“Llego, se para y yo ya me emociono. Le digo ‘Hola, Messi. Qué placer’", dijo Susana. A lo que el capitán de la Selección Argentina le contestó con total humildad: "La foto es para mi mamá porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa en una foto”. Y Susana le contestó sorprendida: “’¡Ay, me vas a matar de amor! No me digas eso”.

“Hoy estoy con ella. Estoy con Celia. Es un amor”, dijo Susana sobre el vínculo que generó con la madre del futbolista.