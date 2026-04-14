El ataque a tiros ocurrió en la madrugada de este lunes en Cazadores al 1700, donde vive un matrimonio con su hijo. Algunos disparos ingresaron al domicilio e impactaron contra ventanas y la heladeras

Una familia interrumpió su descanso en la madrugada de este lunes luego de escuchar una serie de tiros en su cuadra, en Cazadores al 1700, en la zona sur de Rosario. Esta mañana, el hijo de matrimonio vio que los disparos fueron contra su casa e incluso impactaron en el interior.

“A las 4.30 escuchamos tiros. No sé la cantidad, están contando las vainas, pero encontraron nueve. Nos despertamos y salimos. No nos dimos cuenta de que habían tirado a mi casa. Mi hijo hoy cuando se fue a la facultad a las 7 de la mañana encontró las vainas y vio las detonaciones dentro de mi casa. Entraron balazos”, dijo el dueño.

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El hombre agregó que hace muchos años vive en la cuadra y nunca tuvo problemas con nadie. “O se confundieron o fue al azar. Uno tiene miedo porque esta gente se equivocó. No sé cómo actúan”, remarcó.

Por su parte, su pareja comentó: “Para mí, descargaron una pistola completa. Jamás imaginamos que era nuestro domicilio. Hay detonaciones contra una puerta de atrás, que pasó por el ingreso, por una ventana y pegó contra la heladera”.

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“Es un hecho de terror, muy angustiante. No hubo amenazas previas, una nota, nada. No hay explicación. No sé si buscaban otra cosa o fue al azar”, concluyó la mujer.