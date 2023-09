En la primera gala de Bailando 2023 se dieron a conocer los votos secretos de Carolina Pampita Ardohain, sin embargo por una cuestión de tiempo, no se anunciaron todos los puntajes. Al comenzar el ciclo de América, Marcelo Tinelli anunció que en esta nueva temporada no habría duelo de eliminación. De inmediato, le pasó el micrófono al productor del programa, Federico Hoppe, quien contó las nuevas reglas del certamen. “Esta vez la salvación de las parejas nominadas será por decisión de los jurados y no va a haber duelo”, explicó. “Hoy se pasa con 12 puntos, los que tengan menos van a quedar en la sentencia”, aclaró Marcelo.

Así que con todas las parejas presentes en el estudio, Carolina Pampita Ardohain entregó los votos secretos. Como es habitual, comenzaron pasando en primer lugar las parejas que obtuvieron mejor puntaje y que quedaron lejos de la sentencia de eliminación. Lourdes Sánchez y su bailarín Nico Villalba fueron el equipo con el puntaje más alto de la semana, ya que recibieron un 10, con un total de 36 puntos. Luego, el exdeportista Brian Sarmiento y Soledad Bayona obtuvieron un 10, con lo cual terminaron con un excelente puntaje de 24. “La tercera pareja de esta noche en la gala de la sentencia es la de Maxi De La Cruz y Camila Lonigro, su compañera de baile, quienes recibieron un 10, con 35 puntos se colocaron entre los mejores 28 del certamen”. Guido Zaffora tenían 25 y el voto secreto de Pampita fue un 10, con lo cual llegó a 35, colocándose lejos del riesgo de quedar eliminado.

Puede interesarte

“Otra de las revelaciones del certamen, Juli Castro y Rodrigo Avellaneda la rompieron”, afirmó Marcelo, quienes tenían 25 puntos y recibieron un 9 como voto secreto, llegando a 34. Kennys Palacios y su bailarina Morena Sánchez tenían un 22 y llegaron a 27 con un 5 del voto secreto de Carolina.

En tanto, otras de las parejas reconocidas como las mejores del concurso fue la de Anabel Sánchez y Tito Díaz, que obtuvo un 7 llegando a 27. Coti Romero, quien se presentó descalza “para conectarse con la Pachamama”, según ella misma aseguró, junto a su partenaire Jitsu Díaz recibió un 7 como voto secreto, llegando a 24. Lola Latorre y Rafa Muñiz había recibido 19 puntos del jurado cuando bailaron y Pampita les puso un 5, llegando a 24. “La multicampeona Flor Vigna y el señor Johny Lazarte tenían 15 puntos y llegaron a 22 con el voto secreto que fue un 7″, anunció Tinelli.

Después, fue el turno de la pareja de Alexis Conejo Quiroga junto a Martina Peña, quienes se salvaron de la sentencia porque tenían 15 puntos y recibieron un 6 como voto de Pampita: en total, 21 puntos. Luego fue el turno de Milett Figueroa y Martín Salwe, que tenían 16 y llegaron a 21 con un 5 que les puso la exconductora de El Hotel de los Famosos. Yeyo de Gregorio no estuvo presente pero la que recibió el puntaje secreto fue su compañera Martu Morales: fue un 7, y en total obtuvo 20. Luego, pasó la bicampeona Noelia Pompa y Sandro Leone, quienes recibieron un 6 de Pampita, sumando 19 en total.

Puede interesarte

Por su parte Charlotte Caniggia y su compañero cubano Jesús, tenían 14 puntos y sumaron 5 de Carolina, obteniendo 19. Mónica Farro y su bailarín Nacho Gonatto sumaron 19, computando los 14 que tuvieron cuando bailaron y 5 puntos de voto secreto. Anita Martínez y el Bicho Gómez, los últimos campeones de Bailando, obtuvieron en total 17 puntos, con 13 más 4 del voto secreto. Cuando llegó el momento de Luciano El Tirri y Fiorella Giménez se mostraron contentos de continuar en el certamen con un total de 17 puntos, aunque el puntaje secreto de Pampita fue un 2. “Estoy muy contento, y extraño hacer un duelo así que gracias que pasé de ronda”, expresó el cantante.

La exintegrante de Gran Hermano Juliana Díaz y Rodrigo tenían 11 puntos y se salvaron de la sentencia por un 6 de Pampita. Luego, Camila Homs y Nico Fleitas recibieron 5 puntos de voto secreto, llegando a 15. Acto seguido pasó Coki Ramírez y Gustavo Ortiz llegó a 15 puntos, con 11 más 4.

“Ahora empezamos con la parte más difícil”, avisó Tinelli y convocó a Romina Uhrig. “Muy bajo puntaje, tienen un 11″, les dijo el conductor. “Necesitan un 5 y el voto secreto de Pampita es un 4, primera pareja sentenciada esta noche”. Más adelante, Tomás Holder y su bailarina tenían un 5 y necesitaban un 7 para no quedar nominados. Sin embargo, el puntaje secreto de Pampita fue un 3, con lo cual se convirtieron en la segunda pareja sentenciada de la noche.