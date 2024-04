A casi 8 meses de ponerle punto final a su relación de pareja Martín Bisio, Marcela Tauro dio detalles del comprometedor mensaje que Lizy Tagliani le mandó a su ex con intenciones íntimas.

“Ella niega. Pero ¿yo por qué mentiría? ¿Y por qué con Lizy? ¿Para colgarme? No. No necesito”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos en nota con LAM.

Dolida, Tauro continuó picante, haciendo alusión a que Tagliani le escribió a Martín ya estando casada con Sebastián Nebot.

“Si yo estoy casada. Celebré el año de casamiento y no tengo nada que ver, yo vengo a la puerta del canal y te digo ‘¡me sacás de este quilombo ya!’. Yo no la vi demasiado convencida”, expuso Marcela. Y apuntó: “O arreglo los trapitos con mi pareja adentro de casa y me hago la boluda”.

EL MENSAJE DE LIZY QUE DESATÓ UN ESCÁNDALO

Tauro reveló la reacción que tuvo cuando Bisio le mostró el mensaje que le mando la conductora: “Cuando empecé a leer el mensaje me sorprendió, no lo podía creer. Dije ‘¡qué hija de puta! ¡Qué hija de puta!’”.

La famosa panelista se mostró furiosa: "No éramos amigas, pero éramos compañeras de trabajo. Me sorprendió muchísimo. Él me lo mostró para decirme 'mirá, tené cuidado con esto'. Por supuesto que no la está pasando bien, él no es mediático".

"Por ahora no voy a mostrar los chats. Estoy esperando el momento que yo quiera. Entiendo que a ella le pasó algo y por eso le escribió porque él me trataba como una reina, por ahí le llamó la atención. Ahí me llegó un mensaje de Lizy a un hombre 'mandé al novio a la casa'. Ella estaba con el anterior novio. Yo códigos tengo", lanzó.

“Yo tengo clarísimo todo. Ella actuó mal. Yo tengo otros valores. No me gustó. No la tendría en mi lista de amigos”.