Los rumores sobre la reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no dejan de crecer. Una reciente fotografía en la que aparecen juntos en Madrid ha causado revuelo tanto en Argentina como en España. La prensa española se ha hecho eco de esta posible segunda oportunidad en la relación entre el futbolista del Atlético de Madrid y la reconocida cantante, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia.

En las últimas horas, se filtró una información que explicaría el cambio de postura de Tini. En agosto de 2023, la artista había anunciado su separación de De Paul tras más de un año de relación, pero ahora habría decidido retomar el vínculo por un motivo muy especial.

Según el periodista Juan Etchegoyen, la decisión de Tini de darle una nueva oportunidad a Rodrigo surgió tras los rumores que vinculaban al jugador con la influencer española María Emilia Mirabal. "Cuando contamos acá lo de la relación de Rodrigo con María Emilia Mirabal, a Tini le hizo ruido y le dio miedo perderlo", explicó Etchegoyen en Mitre Live.

Durante la emisión, también participó el periodista deportivo Roberto Antolín, quien confirmó la información. "Tini sabe que, si ella no lo enlaza, alguien lo hará. Cuando sabes que no vas a encontrar a nadie igual en tu vida, corres a sus brazos. 'Yo no te quiero perder y quiero estar contigo', le dijo Tini a Rodrigo. Ella ha corrido a Madrid para estar con él", relató.

Por otro lado, Alejandro Stoessel, padre de Tini y reconocido productor televisivo, se pronunció sobre los rumores. En Intrusos (América), a través de mensajes con la periodista Karina Iavícoli, afirmó: "Si está con Rodrigo y no tiene ganas de contarlo, no tiene por qué hacerlo. Es su vida y ella puede hacer lo que quiera".

El periodista Adrián Pallares, conductor del programa, agregó que Alejandro Stoessel está preocupado por la salud mental de su hija. "Tini ha pasado por momentos muy difíciles y oscuros. Su padre teme que, con todo esto, se empiecen a difundir historias sin fundamento".

Hasta el momento, ni Tini ni Rodrigo han definido su relación con una etiqueta. Prefieren avanzar sin presiones y dejar que todo fluya de manera natural.

