Acompañado por su bastón, caminando entre las hojas que iba desprendiendo el otoño, el Indio Solari recorría el paisaje de su casa refugio de Parque Leloir. Se desplaza como dando una indicación, señalando algo fuera de cuadro. Quien lo retrata es Gastón Daus, uno de sus más estrechos colaboradores. La foto, inocente, retrata la cotidianeidad del ídolo en su plano más íntimo sin saber que sería la última suya con vida.

La foto del Indio fue publicada por el propio Daus en su cuenta de Instagram, junto con un mensaje de despedida y la fecha en que fue tomada.

Daus fue durante más de veinte años cuidador y asistente personal de Solari, según cuenta en sus redes. En ese tiempo, pudo forjar una amistad con el Indio que se nutrió de pequeños momentos con la personas detrás del personaje.

"Hoy escuché: “¡Gavilán!” Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo", le escribió Daus en sus redes.

"Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo. PD: Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo", cerró su mensaje.

Minutos después comenzaron a llegar mensaje de los fanáticos agradecidos por el cuidado del músico.

"Cuidaste incondicionalmente al Indio pero también a Carlos Alberto. Cuidaste al artista y a la persona. Al mito y al hombre. Te ganaste genuinamente la confianza de él y su familia a fuerza de cariño, honestidad y vocación de servicio", escribió un usuario.

"Gracias amigo por haberle dado tanto al ser que le dió tanto a todos nosotros. Te quiero y te abrazo en tu penar, que es el de todos los ricoteros", agregó otro.

En las redes de Daus aparecen más fotos junto al Indio. "Gracias por dejarme ser parte de tu vida abrazo grande se lo quiere muchísimo", le escribió en su último cumpleaños, en enero de este año.

En 2020, Solari le había firmado un recuerdo de un concierto de Los Fundamentalistas. “Gastón, gracias por todo, detallar sería una lista larga. Indio”