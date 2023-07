Líderes absolutos del k-pop, hoy BTS es una de las bandas más importantes e influyentes de la industria de la música.

Si la primera canción que escuchaste de BTS fue Dynamite, Butter o Permission To Dance, es clave que sepas que -para llegar a ese punto- los chicos venían trabajando desde hace siete años y ya habían sacado discos hermosos como Love Yourself (2018), Wings (2016) y Youth (2016), así como sus discos debut -igual de geniales- Dark & Wild y Wake Up.

Convirtiéndose en la futura promesa de una joven agencia (Big Hit), lo cierto es que los miembros de BTS empezaron de foja cero: viviendo en un lugar tan chico que tenían que compartir habitación, entrenando de manera constante, escribiendo sus canciones y presentándose en todo lugar que les diera un espacio para performar.

¿Lo más increíble de todo? Pensar que cuando este camino arrancó el más grande tenía apenas 20 años y el más joven ni siquiera había terminado el colegio.

Con una industria súper competitiva (la musical en general y la coreana en particular), resulta muy fácil ver el éxito de quienes hoy conocemos como Jin, SUGA, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung-kook; pero también es clave hacer el ejercicio de conocer su historia y de entender que estamos frente a (así como nos pasa con Taylor Swift) artistas que creyeron en sus sueños y trabajaron súper duro en conseguirlo.

Tanto que, hoy en día, stanear a BTS significa permitirte entrar en un mundo de realities (Run BTS o In The SOOP), OST (los soundtracks de los k-dramas), sus discos como solitas y hasta la comunidad web que se creó en Weverse (una plataforma desarrollada debido al terrible hate que los chicos recibían en la web) en donde los miembros participan activamente y hacen lives todo el tiempo.

Convertirse en modelos positivos

Cuando yo era adolescente, la imagen del ídolo musical estaba mucha más cerca del concepto de rockstar: trashero, semidios, a quien todo se le permitía y que llegaba con unas exigencias que solo se justificaban con el “porque es famoso”.

Y así como me maravilla que toda esta nueva generación de artistas hablen de amor desde un lugar completamente diferente, también me deja sin palabras cómo aprenden a lidiar con la fama y el valor que le ponen a mantener los pies sobre la tierra.

BTS es un ejemplo perfecto de esto y para mí es muy representativo lo que dijo Nam-joon durante una conferencia de prensa al explicar cómo maneja el éxito: “Hay un 100 % de éxito, le doy 50, la mitad a ARMY.

La otra mitad, le ponemos un 5 % a cada uno, así que eso es 35. Y le doy un 15% a la compañía. Así que si es un trofeo, mi % es como 5, solo un borde del trofeo El éxito no es todo nuestro Siempre trato de darme cuenta de eso”. Pero, además, demostraron que no es solo una actitud, sino un estilo de vida: la manera con la que se relacionan con los fans, el hecho de que absolutamente todo el mundo que haya trabajado con ellos habla maravillas de los chicos, sus incanzables donaciones a diferentes causas y -en lo personal- hasta el hecho de hacer el servicio militar obligatorio y no intentar zafarse de esa responsabilidad habla de cómo se ven a sí mismos frente al mundo.

El top 5 de sus canciones

1. No More Dream (2 Cool 4 Skool, 2013). Quizá uno de los videos más icónicos del grupo, es una canción súper rebelde… desde todo punto de vista.

Si bien pareciera que estamos frente a la típica revolución adolescente, en realidad este track se inspiró en las protestas anticorrupción que estaban sucediendo en Corea del Sur.

2. I need you (The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, 2015). Con un video que te deja sin aliento, es considerada por Billboard como una de las canciones culturalmente más significativas de los últimos diez años. Explorando una vez más la dicotomía entre la felicidad de la juventud y la angustia de la adultez, habla de ese proceso repleto de dificultades, preguntas complicadas y la posible desesperanza.

3. Run (The Most Beautiful Moment in Life Pt.2, 2015). Aunque en la superficie puede parecer una canción de amor, cuando hacemos doble clic en la historia podemos ver cómo la letra se refiere al proceso de convertirse en adultos y la dificultad de ese camino. Muchas fanáticas sostienen que en el video los chicos están “escapando de la adultez, porque les da temor la nueva etapa”.

4. Zero O’Clock (Map of the Soul: 7, 2020). Definitivamente mi canción favorita de BTS, leyendo la letra van comprender el poder de esta melodía: “Sabes esos días, esos días en que te pones triste sin motivo, esos días en que tu cuerpo se siente cansado y parece que todos, excepto tú”.

5. Yet To Come (Proof, 2022). Con un significado súper conectado con el momento de la banda y la necesidad de hacer un parate para cumplir con sus obligaciones en el servicio militar, es tan fácil llevar este mensaje a nuestra vida diaria. “Lo mejor está por venir”, habla de una sociedad que todo el tiempo nos dice que ya es demasiado tarde y ahí está BTS para decirte que eso no es cierto.