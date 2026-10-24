Un festejo de cumpleaños terminó en una emergencia en pleno centro de Paraná, Entre Ríos, cuando el entrepiso de madera de un bar cedió de manera repentina y provocó la caída de varias personas.

El accidente ocurrió este viernes por la noche y dejó un saldo de 15 heridos, siete de los cuales fueron trasladados al Hospital San Martín.

El episodio se produjo cerca de las 23.30 en el establecimiento ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación.

Según la información publicada por medios locales, los presentes estaban reunidos en el sector elevado del lugar cuando comenzaron a cantar el tradicional feliz cumpleaños y la estructura se desplomó.

Las personas que estaban en el entrepiso cayeron desde una altura estimada de dos metros y medio. La situación generó momentos de confusión y desesperación entre los asistentes, mientras se organizaba la asistencia a los afectados.

Siete personas fueron trasladadas al hospital

En total, 15 personas recibieron asistencia médica como consecuencia del derrumbe. Siete de ellas fueron derivadas al Hospital San Martín para someterse a una evaluación de mayor complejidad.

Hasta el momento, no se difundieron detalles precisos sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la evolución de los pacientes. Se aguarda información oficial para conocer su estado de salud.

Puede interesarte

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia en el que participaron bomberos de rescate, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná. Los equipos trabajaron en la asistencia de los heridos y en la evaluación de las condiciones del establecimiento.

Por ahora, se desconocen las causas que provocaron la caída del entrepiso. Las pericias deberán establecer qué originó la falla de la estructura y en qué condiciones se encontraba antes del accidente.