La tragedia ocurrió en la mina de oro Al-Zara, en la localidad de Nuhud, en la provincia de West Kodporan. La zona está bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que lleva más de tres años en guerra con el ejército del país.

Los sobrevivientes indicaron que el derrumbe se produjo por la tarde del martes y que muchas personas seguían desaparecidas en la mina.

El grupo médico señaló que la cifra de fallecidos podría aumentar, ya que las operaciones de búsqueda y rescate seguían en marcha para encontrar a sobrevivientes o a personas atrapadas bajo los escombros.

Puede interesarte

Al-Amin Suliman, un minero, dijo que había personas atrapadas dentro de la mina, que incluye varios pozos.

Puede interesarte

Sudán es uno de los mayores productores de oro de África, pero la minería artesanal informal, clave para financiar a las Fuerzas de Apoyo Rápido en medio de la guerra civil desde 2023, genera frecuentes accidentes mortales por falta de regulaciones.