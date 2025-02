La casa de Gran Hermano 2025 quedó revolucionada por un debate entre sus participantes por un desafío que tendrá como premio un auto 0 kilómetros. En este sentido, los originales tuvieron la decisión final para incluir o excluir a los nuevos en este juego. Finalmente, los originales tomaron la postura de negarle formar parte del desafío y se generó un gran debate entre ambos grupos.

A través de la última emisión de Gran Hermano 2025, Sandra Priore tomó la palabra y explicó la postura de los originales. En este aspecto, expresó: «Todo lo que hemos pasado no es gratis, no es porque sí. Lo digo por mí. Casi me voy y aprendí a disfrutar de todo esto. No digo que a ellos no les corresponda. Todo lo que resta podrán estar. Hay muchos premios y algunos están hace 10 días»

Los originales dieron sus razones y ahora la tensión con los nuevos está en su punto máximo 😳



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/XwtK1NTlGp — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 21, 2025

Posteriormente, Selva fue la representante de los nuevos participantes de Gran Hermano 2025. Además, manifestó: «A ver, nosotros desde el primer hasta el último de los que entramos tenemos los mismos derechos. Porque pasamos por las mismas instancias de casting que ustedes. No es que nosotros entramos tarde. La producción ya tiene desde que arranca el programa, en tal fecha entra gente nueva. Tenemos las mismas oportunidades».

Selva dejó en claro sus razones para que los nuevos participen por el auto 🚗



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/uCEeHOVclL — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 21, 2025

En una definición para el infarto, Katia bajó de la placa en Gran Hermano 2025

Durante la última emisión de Gran Hermano 2025; 3 participantes tuvieron la posibilidad de evitar una nueva gala de eliminación. En este sentido, Sandra Priore, como líder de la semana, eligió a Juan Pablo, Katia y Luciana para competir en una difícil trivia. Puntualmente, el premio sería bajar de la placa de nominados, camino al domingo, donde regirá el voto positivo.

Posteriormente, los 3 participantes se batieron en un enfrentamiento de preguntas y respuestas variadas en Gran Hermano 2025. Rápidamente, Luciana comenzó poniéndose en ventaja y afianzando una diferencia. Sin embargo, Acto seguido, Katia y Juan Pablo remontaron el juego y Luciana quedó eliminada. Finalmente, los jugadores restantes debieron desempatar, luego de quedar 11 a 11. No obstante, al final, Katia se quedó con el desafío y evitó la gala de eliminación del domingo.