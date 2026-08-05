Dillan Stapler protagonizó un violento accidente mientras realizaba una serie de acrobacias sobre una moto acuática en Estados Unidos. En medio de una maniobra, perdió el conocimiento y la embarcación continuó avanzando hasta impactar contra un muelle privado.

Según relató posteriormente en sus redes sociales, se trataba de una pirueta que había realizado “un millón de veces”. Sin embargo, en esta oportunidad sufrió un desmayo repentino y aseguró que no recuerda lo ocurrido durante los segundos previos al choque.

A dude passes out on a jet ski and hits a dock at full throttle.



Holy sh!t. 😳 pic.twitter.com/wflrrOMtnE — Amiri King (@AmiriKing) July 31, 2026

Como consecuencia del impacto, Stapler sufrió una grave conmoción cerebral. Los médicos todavía investigan las causas del síncope, mientras que el protagonista negó haber consumido alcohol u otras sustancias antes del accidente.

Además de afrontar posibles multas, el hombre deberá hacerse cargo de los daños materiales ocasionados en el muelle. A pesar de la violencia del accidente, indicó que no tiene previsto abandonar las acrobacias en moto acuática.