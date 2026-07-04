El conductor de un automóvil se quedó dormido mientras manejaba por la avenida General Paz, se despistó por completo, chocó de frente contra una de las islas de carga de una estación de servicios y el vehículo se prendió fuego en pocos segundos.

El violento hecho ocurrió a la altura de la calle Jorge Chávez, sobre la mano de la traza que se dirige en sentido hacia el Río de la Plata, y dejó un saldo de tres personas heridas que tuvieron que ser trasladadas de urgencia por las ambulancias con politraumatismos.

Según explicaron las primeras informaciones policiales recopiladas en el lugar, el conductor de un Peugeot 207 se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que desató una trayectoria descontrolada que provocó que el rodado ingresara a gran velocidad en el predio del establecimiento comercial.

En su camino, el vehículo arrasó con una isla de carga de combustible, derribó una pesada estructura de hormigón y terminó colisionando de manera brutal contra un Volkswagen Gol que permanecía detenido mientras reabastecía su tanque, auto en el cual viajaban dos personas de 33 y 65 años de edad.

Fuentes policiales informaron que, a raíz del fuerte impacto entre ambos rodados, el Peugeot 207 comenzó a incendiarse parcialmente en la zona del motor, lo que obligó a una rápida intervención de los operarios del lugar y de los bomberos para sofocar las llamas antes de que alcanzaran los depósitos de nafta.

Tanto el conductor que se quedó dormido al volante como los dos ocupantes que esperaban arriba del Volkswagen Gol sufrieron lesiones de diversa consideración debido al latigazo del choque y debieron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica inmediata en el nosocomio de la zona.

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Otro accidente

Mientras las dotaciones de emergencia y los efectivos policiales asistían a los damnificados, se produjo un segundo accidente automovilístico en el ingreso a la misma estación de servicio que involucró a un Audi A1, aunque las autoridades viales aclararon que "no estaría vinculado con el siniestro ocurrido minutos antes".

De acuerdo con las pericias preliminares, este último coche fue impactado por detrás por otro vehículo cuyo conductor escapó rápidamente del lugar y se dio a la fuga antes de poder ser identificado, por lo que los investigadores analizan las cámaras de seguridad para esclarecer la mecánica de ambos episodios.