Las historias de amor pueden surgir en los lugares y momentos más inesperados, incluso durante la instalación de un servicio de internet. Eso fue lo que le ocurrió a Vicki, una usuaria de TikTok que compartió su experiencia y revolucionó las redes sociales. Su video acumuló 12 millones de visualizaciones y más de un millón de “me gusta” en la plataforma.

Todo comenzó cuando la joven estaba en su casa con su abuela y llegaron dos instaladores a colocar el servicio de internet. “Primero estaba el compañero solo y después entró él. Le dije buen día, miré a mi abuela y le sonreí”, relató en su video. Pero el flechazo no quedó allí.

Tras finalizar la instalación, Vicki encontró un detalle en la caja del modem: además de la clave del wifi, el técnico le había dejado anotado su número de teléfono junto a una carita feliz.

Además de la clave del wifi, el técnico le había dejado anotado su número de teléfono junto a una carita feliz. (Fotos: TikTok/coloo_018)

Sin dudarlo, la joven le envió un mensaje de WhatsApp con un original intento de conquista: “Hola, ¿todo bien? Soy Vicki, viniste a instalar el servicio hace un ratito y conecté todo, pero entré a Instagram y no me apareció el tuyo”.

El instalador no tardó en responder y sorprendió con su creatividad. “¿Viste? ¿Vos pediste internet? Ahora tenés internet y al instalador”, le dijo en un audio. La joven, divertida, replicó: “Excelente servicio, 2x1. Encima no iba a salir a recibirlos porque estaba acostada y seguía con sueño”.

El video rápidamente se llenó de comentarios de otros usuarios que compartieron experiencias similares. “Ese me instaló el wifi a mí también”, bromeó una usuaria. Otra reveló que intentó hacer lo mismo, pero no tuvo la misma suerte: “Yo le mandé mensaje al que me vino a instalar mi wifi y me contestó la novia”.

Algunas personas, incluso, comenzaron a sospechar de sus propias parejas. “Mi esposo trabaja en eso. Mmm... ¿eso pasa con las clientas? Y él dice que solo entra y sale... Estaré más pendiente”, comentó una mujer. Otros optaron por el humor: “Yo también me enamoré del que me instaló el wifi, pero recordé que ya estaba enamorada de mi marido y se me pasó”.