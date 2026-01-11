El cantante colombiano Yeison Jiménez murió este sábado luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellara en una zona rural.

El dramático episodio ocurrió en el departamento de Bocayá, Colombia. El vuelo tenía como destino final la ciudad de Medellín.

Jiménez tenía 34 años y el día anterior había dado un show en la localidad de Málaga. Esa tarde viajaba en su aeronave privada para brindar otro concierto en Antioquia.

De acuerdo a lo informado por la Gobernación departamental de Boyacá, además del cantante, en el incidente también fallecieron el piloto Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jefferson Osorio (representante) y Weisman Mora. En total se reportaron seis víctimas fatales.

Hasta el momento se logró establecer que la avioneta no logró elevarse durante el despegue y terminó impactando contra un campo al final de la pista. Tras ello se prendió fuego y generó alarma entre los vecinos de la zona que alertaron a las autoridades locales.

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero de 2026 luego de que la avioneta privada en la que viajaba se estrellara en el departamento de Boyacá, Colombia.



Si bien los bomberos llegaron rápidamente al lugar, no hubo nada para hacer: las llamas consumieron la aeronave y los tripulantes quedaron atrapados.