En las últimas horas se hizo viral una escena de la pareja muy fogosa ante las cámaras.

Disfrutando de la playa, salidas románticas y tras la revelación que en su momento hizo , fue inevitable aclarar lo que pasaba entre ellos. En un noviazgo que atraviesa por su primer mes, ambos causan furor en su programa de Luzu TV.

A raíz de la temporada de verano, Occhiato, Jazmín y el resto del equipo de Nadie dice Nada se fueron a Pinamar para salir en vivo. Allí causaron furor con el programa y se viralizó una escena que no pasó por alto entre sus seguidores.

Resulta que estaba sentada en su lugar habitual, justo a derecha de Nico y el conductor comenzó a acercar su silla cada vez más. En el momento que se puso bien pegado a su novia, comenzó a darle besos y muchos mimos.

En lo que parecía ser una imagen muy tierna, luego se puso mucho más picante cuando Jazmín giró su cabeza para besarlo. Agarrando su cabeza y sonriendo, la escena comenzó a dar vueltas por las redes sociales y no tardaron en comentar.

“Ojalá algún día me amen como Nico a Flor”, ​​“No puedo creer lo enamorado que está”, “No le entra en el cuerpo tanto amor”, “No los estaban enfocando y los grabaron detrás de cámara. Son hermosos”, fueron algunos de los recados que dejaron.

Sin embargo, los que también aparecieron para llevar la contra son los fanáticos de Flor Vinga, la ex de Nico: “Esas demostraciones en público me huelen mal”, “Ella no lo quiere, se nota que solo es calentura” y “Les doy dos años como mucho”.