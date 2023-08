El mes de julio llegó a su fin y, como es tradición en las redes sociales, los memes del famoso cantante español, Julio Iglesias, invadieron las redes sociales. Año tras año, esta peculiar tendencia se ha convertido en un fenómeno viral en Twitter, Instagram, Facebook y WhatsApp.

El ingenio popular no tiene límites, y durante todo el mes, los usuarios han compartido imágenes creativas y divertidas para despedir a Julio. Algunos lamentan su partida, mientras que otros hacen chistes sobre cómo el mes parece resistirse a marcharse. Pero este año, los memes no sólo se despiden de Julio, sino que también le dan la bienvenida a Agosto con la figura del cantante de música tropical, Daniel Agostini.

En una entrevista en 2015, Julio Iglesias compartió sus impresiones sobre esta curiosa tradición. Aunque le parecen simpáticos, expresó que prefiere que los memes no sean ofensivos. "De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa", comentó el intérprete. A pesar de las risas, también reconoció que ha visto algunos memes un poco desagradables que no le han gustado del todo, pero entiende que esto puede suceder en el mundo digital.

La tradición de los memes de Julio Iglesias durante julio demuestra cómo el ingenio y el humor se unen en las redes sociales. A lo largo del tiempo, su popularidad ha crecido, y no parece que vaya a desaparecer en el futuro cercano.

Vamos que Agostini lo viene apurando pic.twitter.com/qJCz7Jc9s1 — Muñeca de trapo (@laurita_cuerva) July 28, 2023

Con el cambio de mes, los memes también se renuevan, y Agosto ha tomado la posta. Daniel Agostini, el reconocido cantante de cumbia, ha tomado protagonismo, y las redes ya están repletas de imágenes del artista. Muchas de ellas ingeniosamente combinan a ambos cantantes.

Ahora la liga agostini jajaja pic.twitter.com/5cwjUgt94S — debora diaz (@deborita_diaz) July 28, 2023