River se aferró a la vida en la Copa Libertadores tras un agónico gol de Lucas Martínez Quarta que mantuvo la ilusión en el Monumental. Cuando todo parecía sentenciado frente a Palmeiras, que ya parecia sentenciar la serie en primer partido.

El equipo de Marcelo Gallardo sufrió durante gran parte del encuentro. En la primera etapa, Palmeiras dominó con autoridad, manejó los tiempos y sacó ventaja gracias a un cabezazo de Gustavo Gómez y una definición tranquila de Vitor Roque. River, con un planteo inicial errático y una línea de tres que nunca dio resultados, quedó expuesto y llegó al descanso con un 0-2 que parecía lapidario.

El conjunto millonario no solo iba perdiendo, se veía más lento, perdido en el campo e incapaz de lastimar a un rival que pese a su amplio dominio pareció nunca acelerar a fondo.

La frustración del conjunto Argentino al final del partido (Foto: Gentilezas)

La reacción llegó en el complemento. Con variantes tácticas, Gallardo corrigió tarde pero a tiempo, y el equipo mostró otra cara. La hinchada, con más de 80 mil almas empujando, se hizo sentir cuando el árbitro Valenzuela y el VAR desestimaron un penal sobre Montiel que pudo haber cambiado la historia.

Sin embargo, a los 89 minutos apareció Martínez Quarta con un zapatazo que se transformó en un desahogo y en una inyección de esperanza. El 1-2 final no borra las dificultades, pero sí alimenta la confianza de cara a la revancha en Brasil.

River, que ya sabe de proezas en tierras brasileñas, viajará al Allianz Parque con la obligación de revertir la serie. La hazaña es compleja, pero el equipo volvió a respirar y mantiene viva su historia en la Libertadores.