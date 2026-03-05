Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) inauguró este 4 de marzo una nueva y temida instancia del juego: la placa planta. El cambio de modalidad modificó por completo la estrategia dentro de la casa, ya que la estrategia fue votar a los que creían que no "aportaban" nada al juego.

Tras el recuento definitivo, los nominados de la semana son: Juanicar (ya fulminado), Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino. El público ya puede votar enviando “GH” al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en pantalla del programa.

El gran apuntado de la noche fue Eduardo, que acumuló 15 votos. Su nombre se repitió una y otra vez en el confesionario, reflejando que varios compañeros lo tienen en la mira como alguien que no arriesgaba en el juego y evitaba las confrontaciones con sus compañeros para, justamente, zafar de ser nominado.

Detrás suyo apareció Yipio, con 10 votos, consolidándose también como uno de los jugadores más cuestionados de la semana. Un escalón más abajo quedaron Cinzia y Tomy, ambos con 9 votos, en una paridad que dejó en evidencia que las alianzas empiezan a reconfigurarse y que nadie tiene el terreno completamente asegurado.

Más atrás, pero igualmente dentro de la placa, se ubicaron Martín, Nazareno, Titi y Zunino, con 4 votos cada uno. Aunque la diferencia numérica es clara respecto a los más votados, su presencia en esta instancia los obliga a recalcular estrategias y reforzar vínculos.