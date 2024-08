Un impactante episodio de peligro se vivió este domingo en la final del Turismo Carretera, disputada en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El Chevrolet Camaro de Gastón Mazzacane se incendió en el sector más veloz del Circuito 12, donde los autos alcanzan cerca de 280 kilómetros por hora. Afortunadamente, el ex piloto de Fórmula 1 logró escapar del vehículo en llamas y salvar su vida, gracias a la rápida reacción de sus colegas que disminuyeron la velocidad al ver las llamas.

El incidente ocurrió en la segunda vuelta de la carrera, cuando Mazzacane, de 49 años, llegó a la primera curva y su auto comenzó a arder. Aunque intentó llevar el coche hacia la zona parquizada, las llamas volvieron a surgir con más fuerza al llegar al Curvón Salotto, extendiéndose desde la parte trasera del auto hasta el habitáculo del piloto.

Mazzacane, conocido como "El Rayo", logró maniobrar su vehículo hacia la derecha, lo que permitió que los otros competidores redujeran la velocidad, dándole tiempo para escapar del auto. Inmediatamente, el equipo de rescate llegó al lugar, y los bomberos extinguieron el fuego. La carrera fue neutralizada mientras retiraban el flamante Camaro, que Mazzacane había estrenado en esta fecha.

En declaraciones posteriores, Mazzacane relató el angustiante momento: “Entrando a Salotto se me prende y no me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes. Pero entrando y durante Salotto se empieza a prender fuego todo”. También destacó la rapidez con la que logró salir del auto, aunque admitió que no tuvo tiempo de tomar el matafuegos: “No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde adentro”.

💥¡Así fue el momento donde el auto de Gastón Mazzacane empezó a prenderse fuego!



La carrera, que quedó marcada por este dramático episodio, fue ganada por Juan Martín Trucco, quien obtuvo su primera victoria tras 206 finales en la categoría. El piloto de Tres Algarrobos, además, logró el debut triunfal del Dodge Challenger, uno de los nuevos modelos presentados en esta temporada.