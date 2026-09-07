Una joven ingresó al Cullen durante la madrugada trasladada por una ambulancia del SIES 107. El operativo sanitario también permitió llevar hasta el mismo centro de salud a su pareja, E. C., de 34 años, quien también sufrió quemaduras.

A diferencia de la joven, el hombre se encontraba estable al momento de la última comunicación oficial y permanecía bajo evaluación médica, a la espera de un diagnóstico definitivo sobre sus lesiones.

El episodio que terminó con la mujer gravemente herida ocurrió alrededor de las 3.25, en una vivienda ubicada en Estrada al 1900. El hecho había sido inicialmente informado como un incendio, situación que movilizó a Bomberos Zapadores, al Comando Radioeléctrico y al servicio de emergencias.

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La víctima, de 20 años, fue encontrada con el cuerpo envuelto en llamas durante la madrugada del lunes en una vivienda de Estrada al 1900. Su pareja, un hombre de 34 años, aseguró que la encontró así al salir del baño y que utilizó una manguera para apagar el fuego. La Fiscalía y la Brigada de Femicidios investigan las circunstancias del episodio.

Naiara Coronel, de 20 años, permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital José María Cullen, luego de sufrir gravísimas quemaduras durante un episodio ocurrido en la madrugada del lunes en una vivienda de barrio Santa Rosa de Lima, en el oeste de la ciudad de Santa Fe.

El último parte médico conocido sobre la joven da cuenta de la extrema gravedad de su cuadro. Los profesionales que la asistieron la calificaron como una paciente "gran quemada", con lesiones que abarcan la totalidad del cuerpo y presentan distintos grados de profundidad.

Debido a la magnitud de las heridas, Coronel fue derivada a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece bajo atención médica. Su estado es crítico y las próximas horas resultan determinantes para establecer su evolución.

investigación

Con el incendio ya controlado, la atención de los investigadores quedó puesta en una pregunta central: qué ocurrió antes de que la joven terminara con el cuerpo envuelto en llamas.

Según el relato aportado por el hombre a los policías que llegaron al lugar, él se encontraba en el baño cuando escuchó gritos. Al salir, dijo haber observado a su pareja prendida fuego y que inmediatamente tomó una manguera para arrojarle agua y sofocar las llamas.

Los efectivos también constataron que en la parte posterior del inmueble continuaba desarrollándose un foco ígneo. Bomberos Zapadores intervino poco después y logró extinguirlo.

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La fiscal Natalia Giordano quedó a cargo de la investigación y dispuso distintas medidas para intentar determinar con precisión cómo se desencadenó el episodio. También interviene la Brigada de Femicidios, que trabaja sobre las circunstancias que rodearon las gravísimas lesiones sufridas por la joven.

Por el momento, no existe una imputación informada contra ninguna persona y tampoco corresponde establecer una hipótesis criminal como definitiva. La tarea de los investigadores apunta a reconstruir la secuencia de hechos y reunir elementos que permitan determinar qué sucedió dentro de la vivienda.

Dos personas que se encontraban en las inmediaciones, una mujer de 35 años y un hombre de 62, fueron entrevistadas por los investigadores. En tanto, no se había podido localizar a familiares de la joven durante las primeras actuaciones, ya que vecinos y testigos manifestaron desconocer dónde podían ser ubicados.

En paralelo, personal de la Unidad Cobem realizará un informe para Edificaciones Privadas de la Municipalidad de Santa Fe respecto de las condiciones del inmueble.