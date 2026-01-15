Tres hermanos de 4, 7 y 27 años, respectivamente, murieron este miércoles en un incendio ocurrido en la localidad platense de Los Hornos.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en calle 57 entre 152 y 153, y las víctimas quedaron atrapadas en el siniestro, luego de que uno de sus hermanitos de 3 años que jugaba con un encendedor, incinerara una prenda de vestir.

A raíz de esa situación, el fuego avanzó rápido y entró en contacto con un colchón, esto aceleró el proceso y tres integrantes de la familia no alcanzaron a salir con vida.

A su vez una adolescente de 17 años identificada bajo las siglas A.P y el pequeño de 3 años pudieron escapar de las llamas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como: Celeste Villalba (27 años), Pilar Villalba (7) y Aitana Villalba (4).

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía 16 de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta.

Se esperan las autopsias para este jueves y en el lugar trabajaron oficiales de Policía Científica, Bomberos, policías del Comando de Patrullas y de la Comisaría Tercera.