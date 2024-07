Un video compartido a través de la cuenta de X @bobmacoy captó la atención de miles de usuarios, generando debate y risas por igual. En este clip, una joven cordobesa se muestra indignada con su jefe debido a la corrección de una palabra y a su explicación posterior.

La situación comenzó cuando la joven, en una interacción laboral, escuchó que su jefe utilizaba la palabra “chorro” para referirse a un ladrón, mientras que ella enfatizó que se trataba de un “choro”; en ese sentido, su superior insistió: “Hablá bien, se dice ‘chorro’”.

La respuesta de la joven fue directa y contundente: “Negro, despegate la visera. No es chorro, es horrible la palabra. ¿Por qué le agregás las dos R así tan fuerte? Es choro”.

En el clip, la joven también expresó su frustración al no poder responderle a su jefe de manera directa debido a la jerarquía laboral. “Ustedes saben lo que me pasa cuando a mí me corrigen una palabra, pero a su vez tiene suerte el soldado mal escondido, porque es mi jefe y yo no le puedo andar contestando como si fuera un igual”, comentó con evidente molestia.

La polémica se intensificó cuando, al final del video, la joven hizo una consulta abierta al público virtual: “¿Es choro o chorro?”. Esta pregunta desencadenó una avalancha de comentarios y opiniones en las redes sociales, mientras que la publicación ya supera las 700.000 reproducciones.

“Se tiene que buscar un problema más honesto la señora”, “En Córdoba se dice “Choro” hace muchas décadas. En Buenos Aires tengo entendido que se empezó a usar esa palabra con el agregado de una (R). La palabra Choro deriva de Chorar, que es un verbo de origen caló (gitano español)”, “Pero cuando en Buenos Aires decimos que alguien está robando, decimos choreando.... Así que estaríamos utilizando el choro del interior”, “No sea bura” y “La palabra correcta es choro, los porteños usan chorro”, son algunos de los mensajes.

Qué dice la RAE

Según la Real Academia Española (RAE), la palabra “choro” es de origen caló y este del indio medio y, entre sus sinónimos o afines, se encuentra el término “ladronzuelo” o “ratero”. Mientras que “chorro” es dicho de un ladrón (origen chileno) y significa “que arrebata a la carrera un bien de alguien”.

En conclusión, las dos formas son correctas a la hora de referirse a un ladrón o delincuente, por lo que tanto la joven cordobesa como su jefe tenían razón.