Un joven murió luego de realizar un peligroso salto desde el balcón de un segundo piso hacia una pequeña piscina en Qaem Shahr, Irán. La maniobra habría sido realizada para grabar un video destinado a las redes sociales y quedó registrada por una cámara.

En las imágenes se observa al hombre parado sobre el balcón mientras calcula la distancia hasta la pileta, de dimensiones reducidas y rodeada por un borde de concreto. Tras unos segundos, toma impulso y se lanza al vacío.

Sosyal medyada 'izlenme' uğruna bir ölüm daha: İkinci kattan havuza atlayan genç hayatını kaybetti!



Sosyal medyada video çekmek için binanın ikinci katından küçük bir havuza atlayan genç, beton zemine çarparak ağır yaralandı.



Omurgası kırılan, kafatası travması geçiren ve… pic.twitter.com/dz6soq53OB — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 26, 2026

Sin embargo, el joven no logra alcanzar el centro de la piscina y golpea violentamente contra el borde de cemento antes de caer al agua. La gravedad del impacto generó una inmediata preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Como consecuencia del accidente, sufrió una fractura en la columna vertebral, un traumatismo craneal y varias costillas rotas, algunas de las cuales le habrían perforado un pulmón. Fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, el joven murió debido a la gravedad de las heridas. El video se difundió rápidamente y se volvió viral por el extremo riesgo de la maniobra y la violencia del impacto.