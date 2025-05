A dos meses de su separación de Marcelo Weigandt, Ángela Leiva rompió el silencio y relató cómo fue la sorpresiva y dolorosa forma en la que terminó su breve pero intensa relación con el actual jugador del Inter Miami. Durante una entrevista en el programa Rumis, de La Casa Streaming, la artista expresó su malestar por el modo en que el futbolista decidió poner punto final al vínculo: “Cuando una persona que está a muchos kilómetros de distancia te dice que no te quiere ver más por un mensaje de WhatsApp... y... la verdad que se llevó responsabilidad afectiva a marzo”, disparó.

Aunque el noviazgo duró apenas cuatro meses, Leiva confesó que la ruptura la afectó emocionalmente. Sin embargo, dejó ver también que la situación le dio fuerzas para enfocarse en su carrera musical, donde atraviesa un momento de gran productividad y crecimiento.

En la charla también participaron La Joaqui y Julieta Poggio. La intérprete de Butakera elogió a Leiva y destacó el “glow up” emocional y físico que experimentó tras la separación: “Entraste hoy y estabas más buenota que nunca. ¿No te sentís así? Poco se habla del glow up cuando una se da cuenta de lo que no estaba viendo”.

Por su parte, Poggio deslizó que hubo aspectos de la relación que aún no se hicieron públicos, aunque Leiva prefirió no ahondar: “Hasta ahí”, respondió, dando por terminado el tema.

En una entrevista anterior con Intrusos, la cantante había admitido sentirse muy triste por la decisión unilateral del futbolista: “Fue él quien decidió terminar. Sentí que era el indicado, me comí un cuento hermoso. Pensé que era amada y cuidada, pero no fue así”. También descartó una posible reconciliación: “Con esas cosas no se jode”.

Ángela Leiva, que siempre ha sido transparente con sus emociones, dejó claro que aunque el dolor fue profundo, también le abrió la puerta a una nueva etapa personal y profesional.