La vida de Jimena Barón atraviesa un momento de plenitud: la dulce espera de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro. La cantante, madre de Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo, comparte con frescura y humor los altibajos y las maravillas de este nuevo capítulo de su vida. Sin embargo, como suele ocurrir durante el embarazo, no todo es idílico, y ella no duda en mostrarse genuina frente a sus seguidores, incluyendo los detalles más graciosos y humanos de la gestación.

Desde su refugio veraniego en Quequén, Jimena apareció en sus historias de Instagram vestida con un cómodo pijama negro, reflejando la sencillez que caracteriza sus publicaciones. Con una mezcla de picardía y honestidad, se sinceró sobre las molestias que enfrenta: “Se me está complicando con el tema de la ropa. A los pantalones les hago un bollo de elástico porque el bebé, a esta altura del embarazo, está abajo”. Mientras hablaba, levantó la camisa para mostrar cómo tuvo que ajustar su ropa, revelando entre risas que incluso su ropa interior le resulta molesta por las noches. “Voy a caer en las compras de ropa maternal”, bromeó resignada ante los inevitables cambios que su cuerpo atraviesa.

Pero no todo se limita a lo incómodo. también reflexionó con humor sobre las transformaciones de su cuerpo. Al notar una textura peculiar en su piel, comentó: “Se me hace como una capa de molleja. No me quejo, me siento bárbara, pero hay como una textura…”. Y, fiel a su estilo, añadió: “En mi mente digo que es que el cuerpo acumula grasa para el bebito, pero hay como una cosa irregular…”.

Lejos de enfrentarlo sola, Jimena vive esta etapa rodeada de amor y complicidad mientras disfruta de sus vacaciones en la playa. Desde allá, no solo disfruta del apoyo de su familia, sino también de las nuevas sensaciones que le genera este embarazo, como múltiples antojos, cambios de ánimo y hasta la necesidad de reanudar ciertos pasatiempos, tales como el tejido. A su vez, su lado divertido sale a flote, en especial con Matías, pareja y padre de su bebé, que comparte con ella cada momento, sumándose incluso a sus ocurrencias más inesperadas.

En una escena que rápidamente conmovió a sus seguidores, la actriz ideó una forma creativa de involucrarlo en la experiencia del embarazo. En un video íntimo y divertido, la cantante invitó al exdeportista a imitarla mientras ella levantaba su remera para mostrar su vientre de embarazo. “Vos ponés así y me besás, yo quiero que sepas cómo se siente para mí. A ver tu panza”, le dijo Jimena con humor, mientras que su novio, entre risas, intentaba seguirle el juego. La escena culminó con un gesto cargado de ternura: ella besó su abdomen como él suele hacer con su vientre, buscando transmitirle esa conexión especial que siente al llevar una vida en su interior.

Entre carcajadas, Matías respondió: “Pero ahora porque entré en el trance”, dejándose contagiar por el espíritu lúdico de la intérprete de “La Cobra”. Este intercambio sencillo, casi infantil, reflejó la complicidad y el amor que los une.

La llegada de este bebé marca un nuevo inicio para la vida de la compositora y sus allegados. Jimena, ya experimentada como madre, vive esta etapa desde una madurez que no le resta frescura. Mientras tanto, su novio, quien se ha mantenido alejado del ojo público a diferencia de su famosa pareja, parece completamente involucrado y comprometido con este proyecto, al igual que el pequeño Momo. En ese marco, todavía quedan varias aventuras por vivir en esta etapa, pero con el humor de la artista todo parece indicar que las vivirán con la misma alegría de siempre.