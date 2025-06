La salida del último miércoles de Selva Pérez de la casa de Gran Hermano, a pocos días de la final que consagrará al nuevo ganador de esta temporada, consiguió que la uruguaya visite La noche de los ex, el ciclo de Robertito Funes. En ese lugar se vieron por primera vez con Katia Fenocchio, más conocida como La Tana, luego de los tremendos enfrentamientos que mantuvieron durante el juego.

Las jugadoras se cruzaron al recordar dos polémicas fuertes que las tuvieron como protagonistas: el robo de una figura de la Virgen María que pertenece a la actriz, y que había escondido la repartidora oriunda de La Matanza, y las frases que Selva lanzó sobre la maternidad de La Tana.

“Quiero saber si lo que pasó con la virgen fue actuación o si fue real porque a mí me puso muy mal eso. A vos se te vio mal. ¿Fue verdad o mentira?”, indagó Pilar Smith, al recordar ese escándalo. “La virgencita me acompaña hace muchos años. La tengo y me emociona porque me aferro mucho a la Virgen. Ha estado en momentos muy lindos y en momentos como fue la pérdida de mi madre. Realmente le tengo mucha devoción”, se sinceró, con la estatuilla en sus manos y los ojos llenos de lágrimas.

“Yo en lugar de ir al psicólogo, de repente optaba por rezar. El no tenerla, tengo que reconocer que ha sido algo que me ha desequilibrado porque era mi apoyo adentro de la casa”, admitió. Incluso, la mujer que se volvió una de las personalidades más memorables de esta temporada, reconoció que se había apegado más a su fe luego de su salida del programa.

"Me sacaron de contexto" Selva expone ante Katia el conflicto de la virgencita y los dichos sobre la maternidad💔



Selva también se refirió a los dichos que tuvo sobre su compañera, cuando en una cena de nominados cuestionó su rol como madre. “Yo la adoro a la Tana, sinceramente, y le pido disculpas. Se me juzga mucho que me metí con la maternidad. Yo creo que se ha sacado un poco de contexto”, comenzó diciendo, en alusión a un cena de nominados donde tuvieron un fuerte choque. “Mi madre se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y llegaba a las 7 de la tarde de trabajar. Mi madre era sumamente laburadora”, le lanzó, en aquel momento.

En el estudio, la última eliminada buscó aclarar sus expresiones. “Yo lo que quise decir, y queda feo aclararlo, lo dije en base a lo que veía dentro de la casa, sobre cosas que pasaban, pero nunca en base a su forma de ser mamá. Ella es una mamá que ha tenido una hija muy jovencita y la tiene al día de hoy. La preserva y la cuida como lo máximo”, aseguró.

Luego fue el turno de Katia. “Todavía no tuve tiempo de hablar con Selva, pero cuando ella me tuvo que desestabilizar, lo hizo. Más con el tema de la maternidad. Después que vea los videos cuando pueda”, se despachó. “¿No le crees a Selva?“, indagó el conductor. “No es que no le creo. Siento que ella tiene su personalidad, pero también a veces actúa”, apuntó.

El conflicto entre ambas jugadoras se desencadenó cuando después de una pelea entre ambas, La Tana decidió esconder en la casa la estatuilla de su compañera, como una estrategia para ir contra ella, y esto consiguió quebrar a la uruguaya. Recién cuando reingresó Jenifer Lauría, molesta por la acción de Katia, Selva pudo volver a recuperarla. “Le rescaté la virgencita a Selva porque a mí estos juegos no me gustan. No hay que meterse con algo que es muy sagrado y muy personal. Se que ella está triste por esto y cuando se de la posibilidad se la voy a dejar atrás de su cama”, afirmó.