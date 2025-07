Mudarse a otro país implica mucho más que cambiar de dirección. Es enfrentarse a una nueva cultura, adaptarse a costumbres distintas y, sobre todo, aprender un nuevo lenguaje, incluso cuando se comparte el mismo idioma. Así lo vivió Natasha, una joven colombiana que se radicó en Buenos Aires y que, como tantos otros extranjeros, se topó con el particular universo del español rioplatense.

La joven compartió en TikTok una experiencia que no tardó en viralizarse. En el video, que acumula miles de reproducciones y comentarios, relató cómo una frase muy común en Argentina la desconcertó por completo en sus primeros días en la ciudad. Se trata de “alta facha”, una expresión local que se utiliza para elogiar la apariencia o el estilo de una persona.

“Yo pensé que me estaban diciendo que estaba súper mal vestida”, contó entre risas. “O me estaban insultando también”, agregó, dejando en evidencia la dificultad que puede representar interpretar frases cuyo sentido no es literal.

@natashavelasquez1 El idioma es el mismo, hasta que te dicen “estoy al horno” 🤯 ♬ sonido original - Natasha🇨🇴🇦🇷

Además de “alta facha”, Natasha mencionó otras frases que escuchó con frecuencia y que también le resultaron difíciles de comprender. Entre ellas, destacó algunas que forman parte del lenguaje cotidiano de los argentinos: “Estoy al horno”;“Me clavó el visto”; “¿Qué flasheaste?”; “No da ni ahí”; “Estoy hecha percha” y “Tomátelo con soda”.

Según explicó, al escuchar estas expresiones por primera vez, algunas las interpretó de manera literal, mientras que otras no les encontraba sentido alguno. Esa desconexión entre el significado literal y el real es lo que generó mayor interés entre los usuarios de la plataforma, quienes rápidamente comenzaron a comentar y compartir experiencias similares.

El video de Natasha despertó empatía entre los usuarios, especialmente entre aquellos que también se mudaron a Argentina desde otros países. Muchos dejaron comentarios relatando sus propias anécdotas con el idioma local, mientras que otros remarcaron que hasta dentro del propio país hay variaciones lingüísticas notables.

“En el norte argentino hay más frases que te van a parecer extrañas y que en el sur no las conocen... Hasta el acento cambia en el norte”, comentó un usuario, abriendo el debate sobre las diferencias regionales en el uso del español dentro de Argentina.

También hubo quienes se tomaron el tema con humor, celebrando la manera en la que Natasha logró convertir una situación cotidiana en contenido viral y entretenido.