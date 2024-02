Bomberos de la Ciudad combatían esta tarde un incendio en una subestación de la empresa eléctrica Edesur, ubicada en la avenida José María Moreno entre Alberdi y Formosa, en el barrio porteño de Caballito, informaron hoy fuentes policiales.



Aunque no se reportaron lesionados por el incendio, cerca de 36.000 hogares permanecen sin suministro eléctrico en el área y se estima que la normalización de la red sucedería cerca de las 23.



Personal de la Comisaría Vecinal 6B fue desplazada al lugar luego de un llamado al 911 a las 14.51 de esta tarde por el siniestro.



Por el momento no hay heridos y se evacuaron edificios linderos por prevención, según informó Policía de la Ciudad en un comunicado.



Alberto Crescenti, director del SAME, confirmó a un canal de televisión que en el lugar se encuentran 14 ambulancias, pero que al momento no se atendió a ninguna persona.



"Es un local de Edesur que tiene mucha carga de fuego, hay varias dotaciones de bomberos de la Ciudad. Nosotros, por el tema de los departamentos (cercanos), tenemos 14 ambulancias del SAME más unidades de triage y dos unidades de oxigenación pero la gente se ha podido evacuar en orden y no atendimos a nadie", explicó Crescenti.



"No tenemos ningún paciente con quemaduras ni que haya inhalado humo", agregó el titular del SAME, que aseguró que "los evacuados se encuentran fuera de peligro".

La página web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), informaba pasadas las 16 que en el área que la subestación incendiada presta servicio se registraban 35.813 usuarios sin suministro eléctrico distribuidos en los barrios porteños de Almagro (9.058), Caballito (25.616) y Parque Chacabuco (1.139) con horarios estimados de normalización de la red entre las 20.30 y las 23 de este sábado.



Pasadas las 15.30, la concesionaria de la red eléctrica Edesur emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que informaba que "los bomberos están trabajando en el incendio que se produjo en nuestra Subestación de Caballito. Una vez controlada la situación, vamos a poder evaluar los daños".



La empresa añadió que los usuarios que necesiten contactarse con la prestadora pueden hacerlo a través de whatsapp al 1161876995, por mensaje privado de Facebook o al número de emergencias: 0800-333-3787.



En tanto, el Gobierno porteño informó la puesta en marcha de un protocolo para asistir a los vecinos afectados mientras que el programa Buenos Aires Presente realiza el relevamiento de quienes necesiten lugar donde dormir esta noche, evaluar casos de personas que necesiten poder desplazarse por estar en pisos altos, y repartir agua.



Las autoridades porteñas señalaron que quienes necesiten asistencia pueden llamar a la línea 103, mientras que quienes tengan familiares electrododependientes deben hacer el reclamo ante el ENRE al 0800-333-300 para solicitar la asistencia adecuada.