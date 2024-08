Yanina Latorre explotó contra Julia Mengolini por poner en duda la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

Al aire de Yanina 107.9 (El Observador), la conductora hizo un duro descargo contra la periodista por decir que "Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo" sobre la violencia del exmandatario.

"¡La figura presunción de inocencia en la violencia de género no existía Mengolini! Hablas de trayectoria, sos una burra, una mal comunicadora y una mala periodista", sentenció.

"Y sos tan basura y tan hija de put..., por eso es mejor estar del lado de la vida de las Yanina Latorre, grasas, botineras y rubias... y de los Jonatan Viale, que no estamos operados y no cobramos guita, que vos ahora por primera vez, porque te tocan a un kirchnerista, y van a caer todos, hablas de presunción de inocencia...", siguió.

"'Hermana, te escucho pero no te creo, vas a tener que demostrarlo' ¿Desde cuando una mina tiene que demostrar que la fajaron? Además te cansaste de decirlo vos cuando fue la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés, es uno de los delitos más difíciles de probar. Porque está el moretón en el momento y después el moretón se va. ¿Se puede ser tan hija de put... de meter la figura de presunción de inocencia porque se te cae el sistema y nunca más vas a ver un put... peso porque no tenés talento para nada Mengolini?", agregó indignada Latorre.

"Me das vergüenza Mengolini. La palabra mujer te queda demasiada grande. Si además fumabas porro cuando estabas embarazada...", concluyó Yanina.

Qué dijo Julia Mengolini sobre la denuncia de Fabiola Yañez

Julia Mengolini hizo un insólito análisis de los escándalos que involucran a Alberto Fernández, quien fue acusado de violencia de género por Fabiola Yañez, su expareja y madre de su hijo de dos años.

En la emisión de su ciclo en Futurock, Mengolini puso en duda la denuncia de la exprimera dama contra el expresidente de la Nación y generó polémica en la red luego de exponer al feminismo selectivo.

"Ojalá que se investigue, pero si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Es decir, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, sobre todo desde la fiesta de Olivos. (...) La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco", comenzó Mengolini en su editorial.

Tras anunciar que no iba a "ser políticamente correcta ni cuidadosa con este asunto, y voy a decir lo que creo de este asunto", la periodista sentenció: "Cuando nosotras decimos 'yo te creo hermana' es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante Siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncia violencia".

"Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice 'a mí me pasó tal cosa', yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo", afirmó.

"El problema de decir esto es que pareciera que estas tratando de defender a Alberto. Bueno, yo no quiero defender a Alberto. Tampoco quiero ser la feminista perfecta", continuó Mengolini, y aseguró que "a las feministas nos acorralaron en los últimos días desde un lugar de psicopatía insólita".

Haciéndose eco de las críticas por mantener cierto silencio sobre la denuncia de Fabiola contra Fernández, dijo: "A mí me están volviendo loca, sobre todo en Twitter. '¿Dónde están las feministas?'. 'Acá, condenamos la violencia, que se investigue'. Nadie va a salir a defender a Alberto", y remarcó: "Siempre voy a estar defendiendo a las víctimas. Y también, como siempre, defendiendo los principios republicanos de la presunción de inocencia".

"Nosotros no nos tenemos que hacer cargo de Alberto Fernández ni de la sobreactuación de la defensa de Fabiola. Ahora esto ya está en manos de un juez. Yo hubiese querido que fuera un juez que no fuera (Julián) Ercolini, que forma parte de toda esta mega operación",lanzó la conductora.

"Lo que les quiero decir es que no dejemos de desanimar así. Porque nos están psicopateando. Las huestes del psicópata Santiago Capturo tienen todo armado un plan perfecto para destruir al peronismo y al progresismo y al feminismo, como siempre lo quisieron hacer", concluyó su editorial

Las palabras de la periodista se viralizaron en X y su nombre se convirtió en Tendencia al igual que la etiqueta "YO TE CREO HERMANA", con fuertes críticas, principalmente por cuestionar y poner en duda las acusaciones de Fabiola Yañez.