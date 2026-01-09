La participación de Yanina Latorre en Masterchef Celebrity generó mucho revuelo entre los participantes. En el programa del jueves 8 de enero, mientras estaban cocinando, la Reini no dudó en compartir su opinión sobre su nueva compañera y tuvo un divertido cruce con Latorre.

“Están muy calladitos, está muy aburrida Yanina, yo pensé que era diferente, le voy a llevar un picante para que se encienda”, comentó Evangelina Anderson y la Reini aprovechó para compartir su postura: “Chicos, al final Yanina me parece que es todo una mentira, es re buena me parece”. Rápidamente, Latorre afirmó que ella es buena, la que es mala es la Reini, quien no dudó en afirmar: “Yo soy re mala, súper quilombera”.

Luego, Wanda Nara aprovechó para ir a hablar con la Reini y le contó que Yanina le había dicho que tiene un código con los jugadores de fútbol, que no cuenta la data que tiene. “Me parece una pesada Yanina con eso”, sentenció la Reini y la periodista le respondió rápidamente: “Ay terminá, pesada sos vos, querida”.

“Tené códigos con otro, mirá si vas a tener códigos con un jugador de fútbol, nena. Me parece que tener códigos con un jugador de fútbol, que más tramposos imposible, es medio… Me gustaría que cuente todo”, expresó la participante. Entonces Wanda indagó al preguntar si cree que le darán algún sobre y la Reini afirmó: “Sí, debe estar ensobrada”.

Sin dudarlo, Yanina expresó: “Vos a mí no me vas a enseñar con quién tengo que tener códigos. Cómo te gusta lo de los sobres… Mirá Reini, sé que te querés colgar de mí para dos portales reina, pero ya no te voy a contestar”. Entonces Wanda le preguntó a Yanina si tiene data de la Reini y la periodista reveló: “Sí, no está buena, mucha… La Reini no le tiene miedo a nada, ya quisiera que yo hable”.

Sin embargo, cuando quedaban los últimos momentos para cocinar, Yanina terminó su plato y se acercó a ayudar a la Reini. “¿Sabes lo que banco de la Reini? Que cuando se manda cagadas en redes las deja, vos las borras”, sentenció Latorre contra Wanda, quién no dudó en responder: “Pero si a mí una historia me la ven 6 millones de personas".

Entre risas, Yanina expresó: “Ay perdón Wandu, quiero ser como vos”. Entonces, Wanda agregó: “Cuando veo que ya la vio la mayoría de la población, la borro”. En ese momento, la Reini le preguntó a Yanina cuál es su historia de Wanda favorita y la periodista afirmó: “A mí me gusta cuando Wanda empieza a ventilar todo y se empieza a pelear con todos sus exs, es mi Wanda favorita”.