Este martes, el ministro de Cultura Jorge Llonch encabezó el lanzamiento de las celebraciones que se realizarán el próximo fin de semana en Malabrigo y Cayastá, respectivamente.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, invita a participar de la 32ª Fiesta Provincial del Citrus, que se realizará del 16 al 18 de junio en Malabrigo (departamento General Obligado) y de la 47ª Fiesta Provincial de la Yerra en Cayastá (departamento Garay), los días 16 y 17 del mismo mes.

La presentación de la nueva edición de ambas festividades contó con la presencia del ministro de Cultura de la provincia, Jorge Llonch, en un encuentro que se realizó en El Café de El Molino Fábrica Cultural en la ciudad de Santa Fe.

FIESTA PROVINCIAL DEL CITRUS

El ministro Llonch señaló: “Es un placer acompañar esta fiesta con la Delegación Oficial, porque vamos a estar representando a la provincia entera con el ballet, porque es una agrupación que fue concebida federalmente, con audiciones de las que participaron más de 300 bailarines y bailarinas, y que luego un grupo selecto de profesores armó este grupo maravilloso, eligiendo las músicas más representativas de la provincia, como lo fue el año pasado el chamamé y este año es la cumbia”.

El titular de la cartera de Cultura continuó: “Quiero destacar que el intendente de Malabrigo nos pidió especialmente la presencia del Ballet Late Cumbia; podría habernos pedido cualquier otro grupo musical o artista de renombre, pero eligió una producción propia de los santafesinos y las santafesinas que representan a toda la provincia”.

A su turno, el intendente de la ciudad anfitriona de la fiesta, Roberto Spontón, manifestó que esa celebración “está organizada por cuatro instituciones: cooperativas, centro comercial, citricultores y gobierno de Malabrigo. Las actividades comenzarán el viernes con la ExpoCitrus, que contará con DJ’s y paseo gastronómico; el sábado tendremos la presencia de artistas locales y regionales, y la estrella de la jornada, que será la Delegación Oficial del gobierno de la provincia, que estuvo en Cosquín este año, el Ballet Late Cumbia, y es un placer para nosotros tenerlos en nuestra fiesta”.

El jefe de gobierno agregó: “También habrá otros artistas como el Grupo Amboé de Corrientes; Trulalá de Córdoba; Grupo Ceibo; Patricia Sosa, y el cierre estará a cargo de Palmae, para terminar bailando cumbia, como corresponde”.

Asimismo, Spontón luego refirió que “el domingo además es el aniversario de la fundación de Malabrigo, así que estaremos celebrando con toda la comunidad de Malabrigo y la región”.

Por su parte, la coordinadora general de la Delegación Oficial “Santa Fe en tu Corazón”, Alejandra Bustos, explicó que “esta es una puesta en escena con el fin de mostrar el folklore de Santa Fe, como hicimos en 2022 con el chamamé; y como hacemos este año con la cumbia, con la identidad santafesina”. Además, detalló que el espectáculo es una “selección de 38 intérpretes que van a hacer diferentes obras de la cumbia santafesina, comenzando con Juan Carlos Denis y la cumbia con guitarra; luego pasaremos a una época de reversiones, donde Los Palmeras sacaron un disco de música y rock nacional e internacional y lo convirtieron en cumbia; posteriormente vendrá un repertorio más romántico, de la mano de Leo Mattioli; después será el turno del Grupo Cali y Kaniche, una cumbia mucho más latina, y en el cierre, los más icónicos de la cumbia santafesina que son Los Palmeras”.

FIESTA PROVINCIAL DE LA YERRA

La presentación de la 47ª Fiesta Provincial de la Yerra también contó con la presencia de Llonch; el intendente de Cayastá, Edgardo Berli; el presidente de la Asociación Conmemorativa de la Primera Yerra, Carlos Kaufman, y el secretario de Gestión Cultural, Jorge Pavarín.

Sobre el particular, el ministro de Cultura indicó que “en el marco de los 450 años que cumple este año Santa Fe, esta es una fiesta muy tradicional, que tuve el placer de conocer de la mano de nuestro querido ex senador Ricardo Kauffman, que hace poco nos dejó; con él pude conocer la esencia de esta fiesta, y en el gobierno de Omar Perotti lo primero que pensamos como Cultura fue enmarcar las tradiciones de cada región, de cada lugar”. Llonch precisó que “esta no es solamente la fiesta de Cayastá, es la fiesta de todos los santafesinos y santafesinas; es la fiesta de la provincia”.

Por su parte, Kauffman recordó que “dos veces al año, en Cayastá volvemos nuestra mirada hacia el pasado para homenajear a los primeros criollos que fundaron Santa Fe la Vieja; y esta Fiesta Provincial de la Yerra conmemora esa primera yerra, que fue en 1576, y nos vestimos de gala para rendir homenaje a todos nuestros antepasados que hicieron la Argentina a caballo; desde Santa Fe la Vieja se fundó Buenos Aires y ahí se hizo el país”.

El actual senador por el departamento Garay añadió: “Esta fiesta comenzó en la década de los ‘70 y la entrada era libre y gratuita, se la llamaba la Fiesta Grande y nosotros desde hace cuatro años desde la Asociación Conmemorativa de la Primera Yerra y con mucho esfuerzo, volvimos a hacer la fiesta gratuita, para que vuelva a ser la Fiesta Grande de Cayastá, para que toda la gente lo pueda disfrutar, para que trabajen las instituciones intermedias y sea en beneficio de toda la comunidad”.

Finalmente, el presidente comunal Edgardo Berli manifestó que todas y todos en Cayastá están “muy felices de poder celebrar otro año más esta Fiesta Provincial de la Yerra, porque no nos olvidemos que Cayastá fue el primer escenario donde se marcó ganado vacuno en el Río de la Plata, por Juan de Garay”.

El jefe comunal cerró diciendo: “Nosotros respiramos mucha tradición y mucha cultura y poder festejar y celebrar junto a toda la gente del campo y de la comunidad en su conjunto; y por eso, como anfitriones de esta fiesta estamos preparados para recibir a toda la gente que nos visitará durante dos días”.

La Fiesta de la Yerra es celebrada cada año en conmemoración de la primera marcación de animales del Virreinato del Río de la Plata. El encuentro se realiza en el predio de lo fueron los corrales de Juan de Garay, en Santa Fe la Vieja.