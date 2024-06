Un reciente escándalo ha salido a la luz con la publicación del libro del periodista británico Tom Bower, titulado ‘La casa de Beckham’, en el que se detallan varias de las infidelidades del exfutbolista David Beckham. Este libro narra supuestas infidelidades ocurridas durante su matrimonio de más de 25 años con Victoria Beckham, incluyendo un episodio en el que fue encontrado en la cama con una modelo.

Según el libro de Bower, Beckham habría sido infiel a Victoria en múltiples ocasiones con diversas mujeres. El escándalo, según lo relatado en el libro y en otros medios, comenzó con el traslado de David Beckham a Madrid para jugar en el equipo de fútbol del Real Madrid en el verano de 2003. En septiembre, unos meses después de la mudanza, Beckham fue visto saliendo por la noche con una mujer misteriosa de tez morena en Madrid, informó en su momento el diario The Guardian.

El 4 de abril de 2004, el periódico News of the World del Reino Unido publicó una historia que alegaba que Beckham tuvo una aventura con Loos, quien desde entonces había sido despedida como su asistente. Más tarde ese mes, Loos dio una entrevista televisiva reveladora con Kay Burley de Sky News en la que afirmó que habían dormido juntos por primera vez la noche que fueron vistos en el club nocturno en septiembre. «Creo que la química entre David y yo era muy fuerte, y la gente no estaba contenta porque yo estaba siendo muy poco profesional y él es un hombre casado», relató Loos en aquel entonces. Loos también dijo en la entrevista que no tenía miedo de que los Beckham la llevaran a los tribunales.

En un comunicado publicado por The Guardian en ese momento, Beckham negó las acusaciones. «Lo que apareció es solo un ejemplo más. La simple verdad es que estoy muy felizmente casado y tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que ningún tercero pueda hacer para cambiar esto», dijo el jugador a la prensa.

David y Victoria Beckham

Poco después de que Loos se revelara, dos mujeres más afirmaron haber tenido aventuras con el famoso futbolista. El 11 de abril de 2023, la modelo Sarah Marbeck dijo al News of the World que tuvo un romance con Beckham en julio de 2001 mientras el astro del fútbol estaba en Singapur con el Manchester United. «Cuando hicimos el amor, David me dijo: Sé que lo que estamos haciendo está mal, pero no puedo evitarlo», dijo Marbeck. «La primera vez que me llevó a la cama, me besó por todas partes. Miré hacia abajo y allí estaba David Beckham besando mis pechos», explicó Marbeck. Beckham negó las afirmaciones de Marbeck en un comunicado publicado por The Guardian en ese momento.

Una semana después, una tercera mujer habló ante el tabloide británico The People. Celina Laurie le dijo a la publicación que ella y Beckham tuvieron una aventura de una noche en Dinamarca en agosto de 2002. La propietaria de un salón de belleza, Danielle Heath, dijo al Sunday Mirror que ella y Beckham habían realizado actos sexuales entre sí en dos ocasiones en Madrid. En un comunicado, los Beckham negaron las acusaciones. «Estamos hartos y cansados de que la gente intente ganar dinero a expensas de nuestra familia», expresó el exfutbolista. «Es aún más angustiante cuando esperamos pronto nuestro tercer hijo. Las acusaciones son completa y totalmente falsas, y está en manos de nuestros abogados», decía el comunicado.

En 2007, le preguntaron a Victoria Beckham sobre las acusaciones de aventura durante una entrevista conjunta con su marido para un artículo de portada de la revista W. «No voy a mentir. Fue un momento realmente difícil. Fue difícil para todas nuestras familias. Pero me di cuenta de que muchas personas tienen un precio», confesó Victoria.

También añadió: «David y yo lo superamos juntos. Nadie dijo que el matrimonio iba a ser fácil. Sí, ha habido obstáculos en el camino». Victoria señaló en aquel momento que: «El hecho es que hemos salido de todo lo que hemos pasado más fuertes y más felices. Es incluso mejor ahora que cuando nos casamos por primera vez. Después de todos estos años, podemos volver a casa y reírnos juntos».