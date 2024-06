Una dolorosa tragedia conmocionó a Moreno cuando Abigail Milena Ramírez, una oficial de policía de 30 años, disparó tres veces a su exnovio, Gabriel Orlando Sánchez, de 44 años, antes de quitarse la vida. El hombre fue llevado de urgencia al hospital y sometido a una operación inmediata.

Abigail Ramírez, miembro de la Policía de la Ciudad, trabajaba en la Comisaría Vecinal 13 C en el barrio porteño de Belgrano. Descrita por sus compañeros como una persona comprometida con su labor, su muerte ha dejado una profunda marca en la fuerza policial.

En su cuenta privada de Instagram, Ramírez había escrito en su biografía en inglés: "Dream, but don’t believe that everything will come true", reflejando quizás una lucha interna y sueños truncados.

Ramírez y Sánchez habían terminado su relación hace algún tiempo, y Sánchez aparentemente había comenzado una nueva relación con otra mujer. La tragedia subraya la importancia de abordar y prevenir la violencia intrafamiliar, incluso entre aquellos encargados de proteger a la comunidad.