Luiz Jaeger, un jubilado de 68 años, vivió para contar cómo fue arrastrado dos cuadras por un camión mientras estaba en su silla de ruedas en una ruta de Porto Alegre. “Tengo que agradecer a Dios no sé cuántas veces”, expresó Jaeger, quien asegura que “nació de nuevo” tras el incidente ocurrido el lunes pasado, que quedó registrado por cámaras de seguridad.

El accidente se produjo cuando Jaeger volvía a su casa después de ir al mercado en Lomba do Pinheiro. Debido a que las veredas están en mal estado, anduvo por el asfalto.

“Salí a buscar pan. Apenas toqué el lomo de burro, el camión enganchó mi silla de ruedas”, relató. “Me quedé ahí atascado, firme. No podía hacer nada”, agregó. A pesar del impacto, Jaeger no sufrió heridas visibles, solo un dolor de espalda para el que ya recibió medicación.

El dramático momento fue captado por distintas cámaras de seguridad de la zona. Jaeger se aferró a su silla mientras era arrastrado a lo largo de 200 metros. “Si hubiera habido un bache, el camión me habría lanzado al medio de la calle”, reflexionó. Testigos aseguran que el conductor del camión hablaba por celular y no se detuvo a prestar ayuda tras el incidente, aunque luego los llamó.

Un hombre de 68 años en silla de ruedas fue arrastrado algunos metros por un camión, en la tarde del lunes 23, en la zona este de Porto Alegre 🇧🇷.



La silla de ruedas de Jaeger quedó completamente dañada y él no tiene otra. “Era mi ‘transportecito’. No sé qué voy a hacer, no puedo comprar otra”, se lamentó. Su hija espera que el conductor del camión, a través del seguro, le compre una nueva, cuyo costo ronda los 7.500 reales (1400 dólares).

El hombre vive con su hija desde hace unos 3 años, desde que le amputaron una pierna debido a una trombosis.

Investigación en curso

El caso está siendo investigado por el comisario Carlo Butarelli de la Delegación de Delitos de Tránsito, quien confirmó que se abrió un expediente por lesiones corporales culposas. Según precisó, el chofer tiene 52 años y no tiene antecedentes penales. Mientras tanto, Jaeger sigue agradeciendo por su vida, consciente de que el destino le dio una segunda oportunidad.